公民割草宣布：罷韓連署即刻升級

2019-07-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，公民割草行動與WeCare高雄昨下午選在高雄市政府鳳山行政中心前，宣布罷韓連署運動即刻升級，主打「高雄提罷免、全台挺落選」，號召高雄市民以外的全台鄉親共同參與，要讓韓國瑜市長當不成、總統也落選，造成「雙殺」效果。

WeCare高雄發起人尹立指出，罷韓有三個理由，落跑市長、無心市政、個人言行一騙再騙。他強調，罷韓已不分地域、無關藍綠。

公民割草代表說，因為韓國瑜不辭去市長、荒廢市政，公民只好聯合所有罷免力量，進行所謂罷免升級，一定罷免到底。

展開全台挺落選活動

割草也公布「台灣黑熊割草」圖樣為罷韓識別標誌，盼透過象徵台灣精神的黑熊，號召更多鄉親一起除草，並宣告未來除了在高雄卅八區持續推動罷韓外，還會結合全台上百店家，展開全台挺落選活動，讓韓市長當不成、總統也落選，製造雙殺的效果。

尹立說，原來號稱政治零分、經濟一百分的韓國瑜，其實是市政零分、經濟也零分。既然他「市政嘸半步、咱就乎伊嘸頭路」。

尹立表示，高雄人對韓國瑜的失望與憤怒，都反映在罷韓連署書數量，公民割草行動、WeCare高雄、台灣基進黨自六月廿七日發起罷韓至昨天，不過短短十八天，就累計回收十三萬份，相信十二月廿五日韓國瑜就職週年那天，一定能達成罷韓三十（卅萬）目標！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法