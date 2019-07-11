疑韓粉霸凌精神耗弱 廣德家煎餅老闆得靠安眠藥入睡

2019-07-11 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄知名煎餅店「廣德家」響應罷免市長韓國瑜活動，卻因此惹來韓粉闖進店內嗆聲、網路上留言霸凌，老闆傳出不堪謾罵而精神耗弱就醫，今（11）日上午有高雄市議員透露，事發至今老闆得靠安眠藥才能入睡，身心受到極大的壓力。

「廣德家」老闆昨深夜在臉書粉專發布「反串」聲明，連說10個對不起，表示被韓粉謾罵到精神耗弱而因此就醫，他願意向社會大眾道歉，「不要再罵我了」，也強調「寒流總是會過的，韓罷天，天天是好天，罷韓不能等、罷韓不能停，罷韓安全罷韓健康，別讓五芒踐踏十二芒星，罷韓五間店大家一起勇敢」。

綜合媒體報導，民進黨高雄市議員黃文益今上午透露，「廣德家」在6日「高雄觀光日」活動遭韓粉闖入店內嗆聲的新聞曝光後，老闆每天都受到韓粉騷擾及霸凌，導致他精神耗弱而就醫，每天還要靠安眠藥才能入睡，甚至還因此出現幻覺、幻聽、以及胃食道逆流等情況，連不曾發生的便秘問題也都一一找上門。

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