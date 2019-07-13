2大打韓戰將高雄合體！民眾踴躍做這件事笑翻網友

2019-07-13 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕抗韓戰將、基進黨發言人陳柏惟與「韓黑」桃園市議員王浩宇今（13）日在高雄合體吃美食，2人也在臉書分享食記，不過讓他們覺得最有趣的是，今天本來是一趟美食之旅，沒想到高雄民眾看到他們竟不斷跑來向2人索取「罷韓連署書」，網友見狀也笑稱，「你們是罷免行動攤位」。

陳柏惟在臉書表示，他帶2位北部來的朋友吃飯，他認為高雄好吃美食有知名速食店、餛飩麵、鴨肉飯，以及冰品，其中有間餛飩麵不錯，所以就約他們來吃飯。享用完美食後他與王浩宇在路邊喝飲料聊天，碰到民眾上前想合照，還開玩笑說韓粉想罷免他這位「平民」也是相當可愛。

陳柏惟接著說，正當他們要離開時，幾名經過的伯母跑過來小聲的跟他們說「有沒有帶？」，他一頭霧水想說帶什麼，伯母們才說「阿你們不是在弄罷免？」結果隨行的友人竟還真的有帶幾張罷免連署書，連隔壁的老闆娘也湊上前來要求要拿幾張給兒子簽。

「高雄人到底有多火大？」王浩宇也在臉書表示，他們搭個計程車，司機沿路都在抱怨後悔韓國瑜，跟陳柏惟坐在路邊喝飲料，一堆人以為他們兩個在連署罷免韓國瑜，跑過來要連署，一下就簽了好幾張，更酸說「有個人真的是天怒人怨」。

網友見狀紛紛笑稱，「低調奢華的罷免路線」、「沒有隨身攜帶一疊，都不好意思出來走跳」、「罷免行動攤位！無誤！」、「打韓2人組 應該高雄走透透 身上準備一些單子 應該會滿載而歸」。

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