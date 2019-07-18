婦人凌晨專程送來罷韓連署書 里長好感動

2019-07-18 11:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市前金區三川里里長莊晉勳響應WeCare高雄罷韓30行動，連日來累積收到數百份連署，今凌晨時刻、竟有婦人專程騎車到服務處前，打開車廂後繳出全家人共4份罷韓連署，讓莊晉勳好感動，WeCare發起人尹立知道消息後，今上午專程前往致意，並強調罷免連署不會停歇。

三川里長莊晉勳辦公室位於前金區自立一路，他在第一時間即響應WeCare高雄罷韓30行動，將里辦公處做為連署點，並在辦公室外設置罷韓桌，提供連署書、文具等物品，24小時均可到場連署。

莊晉勳說，今天凌晨0時40分左右，有位年約50多歲的婦人突然騎車停在辦公室前，心想這麼晚怎會有人到訪，他趕緊出門了解、以為是需要幫忙，沒想到婦人停好機車後，從車廂內拿出4份連署書交給莊晉勳，還跟他說加油、一定要成功，讓莊晉勳好感動。

莊晉勳指出，從參與罷韓連署後，持續有里民或周遭民眾到場連署，先前已經送出一批，這一週又累積數百份，今天凌晨的婦人讓他印象深刻，也讓他更有信心。

WeCare發起人尹立上午專程前往向莊晉勳致謝，並透露昨晚曾拜訪釣客食堂向老闆夫婦道謝也道歉，後續將持續走訪遭韓粉霸凌的罷韓店家，以提供具體協助。

尹立感慨，部分極端韓粉無所不用其極的霸凌罷韓店家，試圖造成寒蟬效應，包括在網路上辱罵、恐嚇，或向有關單位四處檢舉，甚至假冒罷免發起單位收取連署書，這些作為確實收到一些效果，讓部分店家開始擔心。

尹立強調，罷韓連署不會停歇，且目前進行中的罷韓連署都依法進行、絕對有效，未來會慢慢的、透過各種管道向更多高雄市民論述，展現與極端韓粉的差異，希望在公民社會裡，能夠合理的闡述理念，讓大家知道為什麼要罷免市長、罷免的理由。

尹立也向韓國瑜喊話，「可以開直播教大家做民調，難道不能開直播教教你的韓粉、怎麼尊重他人？」

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