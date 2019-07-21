公懲會逮到！中市客委會機要組員 違法兼任農會理事

2019-07-21 07:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕上任後，以機要人員進用的市府客家事務委員會王姓組員，被人檢舉王員違反公務員服務法，兼任東勢區農會的理事，客委會調查時更發現，她在進用當天，不實填寫「公務員經營商業及兼職情形調查表（具結書）」，將她函送司法院公務員懲戒委員會懲戒，王員未提出答辯，公懲會認為她違法行為，足以讓民眾衍生公務員不專心業務，公務紀律鬆散的不良觀感，也嚴重損害政府信譽，判決王員降一級改敘。

公懲會還強調，公務員同時兼任其他業務，如果判決之後，未捨棄其中一個，違法狀態仍屬繼續，台中市府仍可再移送懲戒，不過，據指出，她已經在1個多月前自行離職。

判決書指出，中市政府客委會王姓機要組員，是去年12月25日由中市政府進用的機要人員，她於進用當天，填寫「公務員經營商業及兼職情形調查表（具結書）」時，簽名具結並無經營商業與兼職情形，不料，市府接獲檢舉，指王員違反公務員服務法規定，兼任東勢區農會理事，市府轉交客委會調查，客委會函詢東勢農會，東勢農會答覆，王員是在2010年7月加入農會會員，2017年3月1日當選理事。

依公務員服務法第13、14條等規定，公務員不得經營商業或投機事業；如果兼任非營利事業或團體的職務，應經服務機關許可，王員以機要人員任用客委會組員之前，就用自耕農身分加入東勢農會成為會員，2017年3月當選理事，任期4年，卻都沒有報請服務機關（客委會或中市政府）許可。

公懲會認為，她的自耕農身分，違反公務員服務法第14條第1項，公務員不得兼任他項業務的規定，未經服務機關許可，兼任農會理事部分，則違反同法第14條之3，足以讓民眾衍生公務員不專心自身業務，公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，判決降一級改敘。

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