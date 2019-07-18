露國總理分享施政「人民三年才有感」 蔡總統點頭如搗蒜

2019-07-18 09:45

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞17日報導〕總統蔡英文今天上午（台灣時間17日晚間）抵達加勒比海友邦聖露西亞。蔡總統上午與聖露西亞總理查士納會晤。黨政人士表示，兩人互相分享從政經驗，2016年6月才上任的查士納向蔡總統說，政府施政必須讓人民有感，但有時人民要3年才會有感，蔡英文現場「點頭如搗蒜」。

蔡總統下午前往露國香蕉出口集貨中心視察。香蕉是露國最重要的經濟作物，台灣自2012年起執行「香蕉葉斑病防治計畫」協助露國成功降低葉斑病感染率，有效提升露國香蕉總產量，2016年成為世界貿易組織（WTO）的研究範例，目前露國是東加勒比海各國唯一有能力出口香蕉到英國等歐洲市場的國家。

蔡總統還未到場前，查士納接受台灣媒體訪問表示，台灣技術團幫助聖國農業非常多，還開玩笑說想要收養台灣技術團的團長。

查士納接著說，過去3年他數次訪台與蔡英文見面，他們重新思考兩國關係，希望台露兩國發展的不只是政府對政府的關係，還希望能在經濟、文化與人民方面加深互動。

查士納也以台灣處理颱風的經驗為例表示，聽說台灣在颱風來的時候，能夠發布警報，他覺得台灣應該將這樣的經驗與世界其他國家分享。

而他也認為台灣應能受益於了解其他國家如何對抗氣候變遷。他認為國際組織應負責任地讓台灣加入，例如WHO、ICAO等，因為現在台灣有效地控制自己的領土，在中國與台灣紛爭持續的同時，國際組織應該更負責任，讓台灣參加。

蔡總統視察香蕉出口時，與查士納一同在香蕉裝箱盒上簽名。

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