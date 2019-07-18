決戰2020》國民黨：柯若參選 三腳督有利韓

2019-07-18

〔記者施曉光／台北報導〕藍、綠二○二○總統角逐人選已定，國民黨輔選人士分析指出，韓國瑜的出線對未來在五五波選區的藍軍立委參選人有所助益，如果台北市長柯文哲加入總統戰局，「三腳督」的合縱連橫形勢下，對韓國瑜相對有利。

找回昔挺韓支持者

黨內人士指出，長期觀察韓國瑜民調，有三成的穩定支持盤，韓國瑜去年九合一選後聲望最高時有五成支持度，前一陣子最低跌到三成，中間所流失的二成，多數轉為未表態或支持柯文哲，未來黨中央與韓團隊的共同要務，就是把這些昔日挺韓群眾找回來。

這位人士說，蔡英文最近聲量的確變高，但蔡英文施政不滿意度長期維持在五成以上，代表蔡要突破五成有困難，如果未來是藍綠相爭，在沒有第三種選擇的情況下，關鍵就在不滿意蔡英文的人是否可以接受韓國瑜，如果韓不能在這一點取得突破，藍軍選情難以樂觀。

若是藍、綠、白「三腳督」的狀況，黨內人士認為，只要藍軍團結一氣，韓國瑜在高雄市政上做出成績，先由挺韓轉為不表態或轉到柯文哲的支持力量，就有可能回籠，「爭取這一群人會比較快」，而且這種情況對韓相對有利。

輔選人士分析，民調顯示有六至八趴的選民「非韓不投」，如果不是提名韓國瑜，國民黨等於直接丟掉這些票源，尤其當總統選舉呈「三腳督」的情況，要拓展六到八趴選票很不容易；另就立委選舉而言，韓國瑜有固定基本盤，而且動員能量大，這對五五波選情的藍軍立委參選人會有幫助，若上述支持者不投票，當然也會對立委參選人產生影響。

柯文哲如果參選，藍營人士認為，柯等於處在韓、蔡中間的光譜定位，範圍大小取決於蔡、韓的狀況，兩邊如果不好，柯的光譜範圍自然擴大，若兩邊好時，柯的空間就相形縮小，蔡英文自從民進黨初選後，支持度已經頂住不再掉，國民黨初選後如果郭台銘沒有大動作，原來跑掉的挺韓民眾會有一定回升，韓的回升情況將決定柯Ｐ會有多少空間。

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