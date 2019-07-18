蔡英文抵達聖露西亞 總理查士納於機場親迎

2019-07-18 06:54

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」於當地時間17日上午（台北時間17日晚間）結束在聖文森的訪問行程，轉往聖露西亞。專機停妥後，聖露西亞大總理查士納於機梯前親迎。演奏兩國國歌後，總統檢閱露國警察儀隊，並至觀禮區介紹雙方官員，隨後，總統在國賓室會晤查士納總理，就雙邊關切議題廣泛交換意見。

結束機場歡迎儀式後，總統一行前往聖茱德醫院出席整建計畫工程動工典禮。總統致詞表示，過去兩年多來，台灣和聖露西亞的交流越來越深厚，查士納總理也三度來台訪問。從兩國在2007年恢復邦交以來，聖露西亞一直是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴。這幾年來，在查士納總理的支持之下，台灣和聖露西亞也推動了很多重要的合作計畫。

總統提到，台灣的醫療團經常獲得很多好評，她到很多國家訪問，也都會去參訪醫院，了解醫療團計畫的成果。這是因為台灣醫療衛生的軟實力在國際上有目共睹，也透過和友邦交流互助的方式，真正幫助到需要幫助的人。她認為，這就是「踏實外交、互惠互助」精神最重要的實踐。

總統談到，聖茱德醫院在2009年曾經不幸遭遇火災，除了同感不捨，也非常希望全力支持醫院的改建來提升醫療的品質。感謝查士納總理上任以後，全力促成聖茱德醫院的改建計畫，加上露國政府和我國政府雙方的通力合作，以及公私部門的共同協力，終於讓這個露國人民期待多年的夢想可以付諸實現。

總統強調，這次率團來訪，能夠出席聖茱德醫院整建計畫工程的動土典禮，格外有意義，很高興可以和在場嘉賓及露國人民共同見證這個對露國來說非常重要的一刻。

總統進一步說明，這座醫院的整建，不僅可以大幅提升露國南部民眾的就醫品質，更落實了聯合國永續發展目標（SDGs）有關「確保健康及促進各年齡層福祉」的目標，相信完工後，一定能強化露國整體的健康照護體系。

查士納總理致詞時除歡迎總統率團來訪，也提到，台灣是特別的朋友，兩國共享民主自由的價值。聖茱德醫院十年前因火災導致無法完工，他特別感謝台灣支持，為重建醫院提供協助，也期待醫院完工後，能提供露國人民完善的醫療服務。

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