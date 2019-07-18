決戰2020》民進黨：選民若回歸理性 有信心贏

2019-07-18

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨將由高雄市長韓國瑜代表角逐明年總統大選，挑戰蔡英文總統的連任之途。蔡陣營人士表示，蔡英文的支持度已由去年底的敗選低谷，逐步回升中；相對的，韓國瑜雖贏得高雄市長選舉，但韓在高雄的施政不滿意度已超過五成，「恐怕是全台最不滿意的縣市」，距離選戰還有半年，選民只要回歸理性，民進黨對勝選有信心。

蔡在中間選民具優勢

蔡陣營人士也指出，綜觀近期各家民調，如果蔡、韓兩人對決，雙方支持度各在四成之間；若加入台北市長柯文哲，藍綠也都維持三成多的基本盤，柯則有二成多的實力，「三腳督」隱然成形，但民進黨是現任總統，國民黨則是「韓流」代表者，等選戰正式開打，加上立委選舉同步造勢，將與去年台北市長選舉的情況完全不同。

至於韓國瑜在國民黨初選大勝，蔡陣營人士觀察說，這只是證明藍營挺韓者更具內聚力，包括如何回應電話民調等，都做好準備，藍營內部現也質疑民調受訪者「老裝小、男裝女」的情況很多。

蔡陣營人士分析，這也是韓國瑜代表國民黨角逐總統大選的「兩面刃」，一方面韓有凝聚力很強的韓粉，但也相對使得韓的支持度少了擴張性，對中間選民、年輕人吸引力有限，連自家立委蔣萬安都不小心道出了實情。當蔡、韓兩人對決，爭取一成左右的勝負關鍵選票時，蔡英文的溫和、理性，在吸引中間選民上明顯比韓具優勢。

一旦柯文哲投入總統賽局，蔡陣營人士則認為，綠營支持者對民進黨政權延續有高度的危機意識，柯Ｐ對韓國瑜的選票侵蝕恐比較大。

他強調，蔡英文的支持度已由去年底的敗選低谷，逐步回升當中；另方面，被標籤為「落跑市長」的韓國瑜，在高雄的施政不滿意度超過五成。在距離大選近半年的時間，韓的高雄治理問題將會被嚴格檢視，蔡總統有完整的執政藍圖，韓國瑜卻一味批蔡並說空話，選民只要回歸理性，思考這是一場總統大選，好好比較兩人，民進黨對勝選有信心。

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