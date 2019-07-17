美財政代理助部長今訪台 將會台灣政商代表

2019-07-17 18:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國財政部國際市場事務代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）今起訪台，將與台灣政商代表會面，將討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場等議題。

外交部與美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿公布，蘇騏於7月17日至18日訪問台灣。蘇騏曾在台師大學習中文，對台灣並不陌生，也曾擔任大型律師事務所大中華區負責人，今年4月接任代理助理部長後首度訪問我國。

AIT說明，此次訪問是印太願景中亞洲「透過能源增進發展和成長」（EDGE）倡議以及「基礎建設交易及協助網」（ITAN）的一環。此次訪台目的是提出發展國內和區域能源及基礎建設市場的想法。

綜合外交部與AIT提供訊息，蘇騏將拜會外交部、經濟部、財政部及金融監督管理委員會等政府部門，也將與台灣企業領袖會面。會面中將討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場，債務市場發展、鼓勵私部門參與和推動競爭性採購等議題。

AIT並補充說，蘇騏此次訪問由美國財政部國際事務處投資、能源及基礎建設辦公室副主任凱費達（David Gottfried）陪同。

蘇騏有30年的法律從業經驗，專精實質資產、資產管理、銀行金融、中國和亞洲，以及在能源基礎建設上涉及破壞性應用科技的成長型投資等議題，也曾參與台灣大型外國投資能源計畫，於2017年10月加入美國財政部。

外交部表示，誠摯歡迎蘇騏代理助理部長訪問我國，相信此行有助台美雙方持續討論在我國「新南向政策」與美國「印太戰略」下尋求具體合作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法