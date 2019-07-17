北約前秘書長為台灣民主發聲！ 呼籲歐盟放棄討好中國

北約前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在英國《衛報》上發表文章，表示中國對香港民主運動鎮壓，看到中國與民主無法共容，呼籲歐盟領導層應該放棄迎合中國，維護台灣民主體制。（路透資料照）

2019-07-17 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續展開，北約前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在英國《衛報》上發表文章，表示中國對香港民主運動鎮壓，看到中國與民主無法共容，呼籲歐盟領導層應該放棄迎合中國，維護台灣民主體制。

拉斯穆森16日在《衛報》上發表「香港證實中國是民主威脅 歐洲現在必須捍衛台灣」（Hong Kong showed China is a threat to democracy. Now Europe must defend Taiwan），他表示，香港政府已經宣告有爭議的引渡法案「壽終正寢」，但隨之死去的是外界對中國民主改革的希望。

文中指出，外界認為中國在「一國兩制」的模式下，香港的民主能夠得到保障，公民的自由可以得到保護和尊重，但事實恰好相反，香港變得看起來愈來愈像中國，也許我們天真地相信香港民主可以不受中國的侵蝕，但北京毫不掩飾表達其觀點，民主與中國不能相容。

拉斯穆森表示，對於香港及其他地區的民主運動家來說，台灣是一座閃亮的城市，台灣面臨來自北京的巨大打壓，自2016年選出主張捍衛主權的總統蔡英文後，北京對台灣的敵意加劇，中國進一步派遣軍艦和軍機侵犯台灣領空、領海，而中國也預計將干涉台灣明年1月的總統大選，對此台灣也密切關注。

拉斯穆森認為，歐洲對中國的政策混亂，有幾個國家一直渴望與中國交流，為了吸引中資不惜放棄民主價值觀，我們應該堅持這些價值觀，並保護台灣免受專制政權的壓力，歐盟新的領導層應該改變否認台灣的作法，支持民主自決的台灣。歐盟新領導層應該與台灣領導人會面，並繼續推進投資夥伴關係，當中國打壓台灣時，歐盟不應該保持沉默，否則歐盟聲稱其外交政策建立在價值觀之上，將淪為空洞的口號。

文章最後表示，歐洲不能再為了一時安穩和現金投資而苟且偷安，如果歐洲默許的話，中國首先會在自己的家門口拆除民主，接著改寫全球秩序。歐洲應該支持台灣，把其當作民主社會的正式成員，在一個全球相互依存的世界中，如果歐洲不能在東亞及其它地區捍衛歐洲的價值觀，最終會導致歐洲自己的民主的價值觀被侵蝕。

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