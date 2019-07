北約前秘書長為台灣民主發聲！ 呼籲歐盟放棄討好中國

北約前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)在英國《衛報》上發表文章,表示中國對香港民主運動鎮壓,看到中國與民主無法共容,呼籲歐盟領導層應該放棄迎合中國,維護台灣民主體制。(路透資料照)

2019-07-17 10:34

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」運動持續展開,北約前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)在英國《衛報》上發表文章,表示中國對香港民主運動鎮壓,看到中國與民主無法共容,呼籲歐盟領導層應該放棄迎合中國,維護台灣民主體制。

拉斯穆森16日在《衛報》上發表「香港證實中國是民主威脅 歐洲現在必須捍衛台灣」(Hong Kong showed China is a threat to democracy. Now Europe must defend Taiwan),他表示,香港政府已經宣告有爭議的引渡法案「壽終正寢」,但隨之死去的是外界對中國民主改革的希望。

文中指出,外界認為中國在「一國兩制」的模式下,香港的民主能夠得到保障,公民的自由可以得到保護和尊重,但事實恰好相反,香港變得看起來愈來愈像中國,也許我們天真地相信香港民主可以不受中國的侵蝕,但北京毫不掩飾表達其觀點,民主與中國不能相容。

拉斯穆森表示,對於香港及其他地區的民主運動家來說,台灣是一座閃亮的城市,台灣面臨來自北京的巨大打壓,自2016年選出主張捍衛主權的總統蔡英文後,北京對台灣的敵意加劇,中國進一步派遣軍艦和軍機侵犯台灣領空、領海,而中國也預計將干涉台灣明年1月的總統大選,對此台灣也密切關注。

拉斯穆森認為,歐洲對中國的政策混亂,有幾個國家一直渴望與中國交流,為了吸引中資不惜放棄民主價值觀,我們應該堅持這些價值觀,並保護台灣免受專制政權的壓力,歐盟新的領導層應該改變否認台灣的作法,支持民主自決的台灣。歐盟新領導層應該與台灣領導人會面,並繼續推進投資夥伴關係,當中國打壓台灣時,歐盟不應該保持沉默,否則歐盟聲稱其外交政策建立在價值觀之上,將淪為空洞的口號。

文章最後表示,歐洲不能再為了一時安穩和現金投資而苟且偷安,如果歐洲默許的話,中國首先會在自己的家門口拆除民主,接著改寫全球秩序。歐洲應該支持台灣,把其當作民主社會的正式成員,在一個全球相互依存的世界中,如果歐洲不能在東亞及其它地區捍衛歐洲的價值觀,最終會導致歐洲自己的民主的價值觀被侵蝕。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法