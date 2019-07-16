韓國瑜勝出》隔街請吃雞排慶祝 2桃市議員心情大不同

2019-07-16 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨黨中央15日公布總統初選民調，為慶祝高雄市長韓國瑜在總統初選勝出，分屬綠黨桃園市議員王浩宇、國民黨桃園市議員梁為超今天傍晚都在中壢區的服務處發放雞排，雙方只隔一條街，都吸引不少民眾排隊，不到半小時就全數發完，許多剛下班的民眾匆忙趕來，只能一旁鼻香、懊惱吃不到雞排。

王浩宇發雞排是兌現6月24日臉書發文「韓國瑜贏，我請雞排！」祭品文，特別拜託大家幫忙：7月8日至14日晚間國民黨初選民調，為了高雄為了台灣，請在家裡守住市話，幫忙他「唯一支持」愛國、愛民的「禿子賣菜郎」韓國瑜，非韓不投。

王浩宇傍晚受訪表示「韓國瑜是國民黨最弱的對手，所以為了慶祝韓國瑜贏得初選，所以很高興發放雞排，而且這些雞排都是來自中原夜市，也是幫忙在地業者增加業續。」晚間他也在臉書表示「真的有發」，還出示1張印有韓國瑜照片「008」的號碼牌，上面不忘KUSO兩句話「草包過初選 請你吃雞排」。

梁為超則是15日晚上在臉書預告「為超×韓國瑜 100份雞排等你來」，免費送100份雞排，來晚了就吃不到了；梁為超說，長達3個月的國民黨總統初選終於落幕，這場罕見的大規模競爭，依照公平、公正、公開遊戲規則，結果順利出爐，韓國瑜拿到總統初選門票，期盼初選結束就是團結的開始，為表達力挺及支持，在服務處免費提供雞排100份。

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