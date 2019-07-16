自由之家籲美政府：台灣民主價值應得到美關注與支持

2019-07-16 12:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕關注世界民主自由與人權的非政府組織自由之家，今在臉書主動貼出主席邁克·阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）日前與總統蔡英文過境美國時的合照，邁克·阿布拉莫維茨在致詞時除肯定蔡總統抵禦中國的努力外，也呼籲美國政府，「台灣的民主價值和抵抗暴政的榜樣，應得到美國的關注和支持。」

自由之家貼文中引述主席邁克·阿布拉莫維茨說法表示，1972年，當自由之家開始進行這個年度報告時，台灣名列為『非自由國家』，自由度僅略高於中國。當時台灣是一個軍事獨裁政權，有著暴力鎮壓自己人民的歷史，由強人領導，沒有真正的選舉制度、獨立媒體或民權；邁克·阿布拉莫維茨說，台灣在民主上取得了巨大成就。1996年，台灣和其他擺脫獨裁政權、走入民主時代的國家，在自由之家的報告中躋身為自由國家的行列。

邁克·阿布拉莫維茨強調，蔡總統的工作是世界上最艱難的之一，必須領導一個擁有不同派別和利益團體的民主社會，也必須忍受來自強大鄰國持續的壓力，而這個鄰國是一個擁有巨大經濟體和先進軍事能力的國家，將台灣的民主自由 - 通過他們所呈現的巨大對比 - 視為對其自身控制和審查政權的一種生存威脅。

邁克·阿布拉莫維茨說，習近平拚命地想將台灣的自由理念送入歷史的記憶深淵之中。一次又一次，台灣人民用響亮的『不！』來回應。自由之家致力於回音台灣的『不！』。同時他們也提醒美國領導人，在東亞，台灣的民主價值和抵抗暴政的榜樣，應得到美國的關注和支持。」

創立於1941年、資金主要來自美國政府的自由之家，主要任務為支持民主、政治自由與人權相關研究，每年定期發布對各國民主自由程度的年度評估報告，在全球民主自由發展評估上極具參考意義。台灣今年在報告上排名第26名、在亞洲僅次於日本。

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