卓榮泰︰一定會努力讓蔡連任

2019-07-16

怎麼備戰 就看國民黨怎麼整合及收拾善後

〔記者陳鈺馥、謝君臨、蔡文居、邱芷柔、俞肇福／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨內初選民調出線，民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，希望民進黨成為保衛台灣的最大公約數，一定會努力讓蔡英文總統連任，民進黨抱著必勝的決心；綠營縣市長則多盼未來總統選舉會是一場「君子之爭」。

卓榮泰指出，這是一場「勢不均力不敵」的民調，大家事先都對民調結果了然於心，誠心祝福國民黨選出總統候選人後，內部還是要整合。他指出，國民黨是百年政黨，有著綿密組織，任何一位出線都是極大挑戰。

他說，民進黨以後怎麼備戰，就看國民黨怎麼整合及收拾善後；民進黨選出最強候選人，也希望國民黨選出最理想的候選人，「只有民進黨最強、國民黨最強，選出來的候選人才會是台灣最強，才能夠保護台灣」。

林右昌︰做好做滿是最基本的

對於韓國瑜出線，台南市長黃偉哲對韓表示恭喜，他指民進黨求勝的決心絕不亞於國民黨，期待未來總統選舉兩黨能進行一場君子之爭。屏東縣長潘孟安強調，初選只是第一關，必須對國政藍圖提出更具體的願景。

對於韓帶職參選，基隆市長林右昌昨受訪表示，這是國民黨的家務事，他不便評論，但每一次選舉都是候選人跟選民之間的契約，「做好做滿是對人民最基本的承諾」，希望總統大選是高品質的君子之爭。

吳思瑤︰韓面臨三大質疑

民進黨立委吳思瑤認為，韓國瑜有三大被質疑之處，包括「落跑市長」的形象怎麼去合理化；其次，施政不力、弊病，沒能禁得起市民檢驗；第三是跟中國的關係曖昧不清。

民進黨立委李俊俋指出，韓國瑜從頭到尾主打「庶民政治」，但「只靠這個夠不夠？」要做一個國家的領導人，包括外交、國防，特別在兩岸的立場上，未來會有更多檢驗。

時代力量立委徐永明表示，韓國瑜爭議不斷，但仍維持高支持度，顯示從地方選舉以來的民怨，或是想要「換人做做看」的社會期待仍存在，這會對執政者造成很大的考驗。

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