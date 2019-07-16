蔡訪克國 邀台觀光業組團考察

2019-07-16

〔特派記者楊淳卉／聖克里斯多福及尼維斯十四日報導〕總統蔡英文「民主自由永續之旅」在抵達聖克里斯多福及尼維斯後，於當地時間十四日參訪克國尼維斯島，克國是由聖啟坎及尼維斯兩島構成，蔡則是第一位踏上尼維斯島的中華民國總統，別具意義。

蔡總統當天先與尼維斯行政首長布蘭特利共同主持平尼斯海岸景觀公園動土典禮，接著與布蘭特利午宴，傍晚會晤克國總理哈里斯。蔡總統晚間出席見證簽署「中華民國（台灣）政府與聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府技職教育暨職業訓練合作協定」，盼協助克國完善技職教育體系並提升整體人力素質與勞動力。總統稍後也與總理哈里斯晚宴。

哈里斯提到，過去這些年的交流讓雙方能把兩國關係朝向對的方向前進，為彼此的人民增進福祉。哈里斯認為，蔡總統成功的外交政策，讓台灣在國際上越來越有能見度，未來克國會持續支持台灣的國際參與，並祝兩國邦誼永固、友誼長存。

總統此行訪問克國，也邀請台灣觀光旅行業者組團前來考察。蔡總統說，這除了是第一次來到尼維斯外，也特別邀請台灣觀光業者組團考察，希望未來兩國合作越來越密切，觀光往來也越來越多。

今轉往聖文森訪問

總統出席動土典禮時也介紹，準備興建的景觀公園有特別巧思，將兩國小朋友彩繪的圖像，製作成馬賽克壁磚嵌置於公園內，未來的嶄新公園將成為兩國深厚友誼的見證。

總統將於克國停留四天三夜，預計當地十六日早上離開克國，前往此次友邦訪問的第三站聖文森。

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