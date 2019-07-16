蔡英文：2020大選 有信心贏

2019-07-16

恭喜韓國瑜初選勝出 無論對手是誰 將爭取最後勝利

〔特派記者楊淳卉、記者蘇永耀／綜合報導〕國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，在聖克里斯多福及尼維斯訪問的蔡英文總統十五日受訪表示，恭喜韓在初選勝出，無論對手是誰，她將全力以赴爭取最後勝利。蔡也強調，她有信心贏。

蔡總統說，「我們正在出訪，這幾天大家看到國際間對台灣的支持，捍衛主權讓台灣走出去，讓世界看得到台灣，這就是總統的工作」。她表示，大家看看現在的香港，就知道二○二○選戰是關乎台灣能否守衛自己民主的生活方式，我們要團結起來，打贏這場選戰，讓世世代代台灣人都能用民主的方式決定自己的未來。

總統幕僚補充指出，蔡總統的回應內容，再次定義總統的角色，就是顧好國家主權，帶領國家持續發展，走向世界。另外，總統也定義這場選戰，將是台灣未來命運的關鍵選擇。

黨內加速整合 立委選舉也要贏

蔡陣營人士也說，蔡政府目前就是一步步把政績推出，藉此凸顯韓國瑜在高雄治理上的問題，加速黨內整合並擴大支持力量，不僅總統大選要贏，立委選舉也要爭取最大席次。

蔡陣營人士評估，韓會帶職參選，避免高雄市長面臨補選的政治風險，但也將形成韓參選總統的正當性阻力，畢竟才就任地方首長不久，也沒有做出政績，要如何說服社會大眾，他能承接更大的政治責任？

蔡陣營人士直言，韓能否發揮母雞效應，也會是另一個問題，因國民黨立委參選人還得硬著頭皮先說明，為何要挺一位「落跑市長」；加上韓粉凝聚力雖強，對中間選民、年輕人吸引力有限，這對屬於單一選區的區域立委選舉，輔選力道也打了折扣。

至於第三勢力，蔡陣營核心人士表示，最具指標的台北市長柯文哲最後是否參選，也還未到拍板階段。對柯而言，參選的目標就是要贏，而非只為敗事，況且明年的局與去年台北市長選舉有很大不同，縱然是「三腳督」，面對蔡總統逐漸上揚的聲勢及原有的基本盤，都會使柯Ｐ面臨抉擇。

面對台海情勢，蔡陣營人士說，韓的出線，也說明總統大選將會是蔡英文的保台路線與韓國瑜的親中路線之爭，柯文哲在兩岸的曖昧論述，同樣會受到質疑。

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