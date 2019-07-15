初選完不當韓粉了？ 韓國瑜網路民調崩盤

2019-07-15 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選結果今天（15日）出爐，高雄市長韓國瑜以壓倒性的支持率打敗初選對手勝出，對此，健身網紅「館長」陳之漢在臉書上發起投票，沒想到韓國瑜對比現任總統蔡英文的支持率僅有個位數！不只如此，臉書「打馬悍將粉絲團」也整理了各家媒體發起的投票，竟發現韓的支持率都「消風」，網友看了直呼「真療癒！」

館長今天下午在臉書發起投票，詢問網友2020究竟是支持韓國瑜還是蔡英文？投票結果截至目前為止，投票人數來到12萬多，韓的支持率竟然僅9％，而蔡英文則高達91％！不僅如此，各家媒體、臉書社團、專頁也紛紛發起投票，「打馬悍將粉絲團」將之整理起來以後，都發現韓的支持率慘不忍睹，也讓打馬悍將網友不禁酸：「韓國瑜贏得國民黨初選後，反串的撤離，韓國瑜民調整個崩盤，原形畢露！」

網友則紛紛直呼「好療癒的畫面！」、「還好，都恢復正常人了」、「階段性任務完成當然歸位啊！當了七月半的反串韓粉已經很噁心了，不要讓我們繼續演下去」。也有網友認為不能掉以輕心，「對於領先我先持保留態度啦，別忘了網路本來就是年輕世代的天下，中老年韓粉的聲量在這些網路民調上，在我看來是占下風的 」、「開心一天就好，最怕明年覺得穩贏就沒去投票，大家不要輕敵」。

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