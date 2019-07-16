妻子豪華農舍違建惹議 韓國瑜：法律面前人人平等、沒任何特權

2019-07-16 12:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對妻子李佳芬名下、位於雲林的農舍違建問題引發議論，高雄市長韓國瑜今指出，法律面前人人平等、沒任何特權，剩下的就尊重雲林縣政府的決定。

李佳芬名下、位在雲林古坑鄉的農舍主建物被質疑有違建，包括雲林縣政府農業處、建設處、地政處、古坑鄉公所等單位日前實地會勘，農業處確定該處農地未農用，要求一個月內改善，主建物有無違建已進行違章查報程序。

韓國瑜今被問及農舍問題，他強調法律之前人人平等、沒任何特權，並表示剩下的問題，會尊重雲林縣政府決定。

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