韓國瑜勝出》挺郭鷹派促獨立參選 傳郭董這樣說

2019-07-16 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調昨日揭曉，由高雄市長韓國瑜出線。有週刊報導指稱，知情人士透露，前鴻海董事長郭台銘的郭陣營內部出現路線之爭，其中鷹派強烈主張郭台銘應訴求初選不公，宣布獨立參選；郭台銘則決定暫時以退為進，維持競選動作到底。

據《鏡週刊》報導，在國民黨總統初選民調啟動前一天，郭陣營內部掌握與韓國瑜差距僅在5％左右，一度大動作抨擊綠營灌票，並指黨中央未納手機民調；但在初選公布前3天，郭台銘自知大勢已去，改走溫情路線，並向韓國瑜喊話：「先讓大哥做4年！」這顯示郭早知初選落敗成定局，只能啟動悲情牌，只是最終仍未讓選情出現轉機。

報導指出，郭陣營內部對於下一步，陷入鷹、鴿派路線之爭，以年代董事長練台生、前立委沈富雄及科技界人士為主的鷹派強烈主張郭台銘應訴求初選不公，斷然宣布獨立參選，並伺機拉攏可能參選的台北市長柯文哲尋求合作，力拚敗部復活。不過鴿派人士郭董長子郭守正認為，郭台銘已參加初選，再脫黨參選有失格局，應保留實力，視情勢再圖發展。

不過報導也提到，有知情人士透露，郭台銘決定暫時先循「王金平模式」，以退為進，維持競選動作到底。

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