韓國瑜初選勝出 國際媒體分析：這2點將成大選攻擊箭靶

2019-07-16 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，將代表國民黨角逐2020總統大選，消息也引起國際媒體注意。外媒認為，韓國瑜的兩岸立場、高雄市長落跑去選總統，這兩點將成對手民進黨與總統蔡英文攻擊的2大箭靶。

國民黨15日公布民調結果，韓國瑜以44.805%的支持率，打敗鴻海集團創辦人郭台銘，將代表國民黨在明年1月的總統大選中挑戰蔡英文。《美聯社》報導指出，國民黨選出了一個「親中且民粹的市長」（pro-China populist mayor）做為候選人。

日本《日經新聞》則以「友中市長贏得國民黨總統初選」為題的報導，指出近來香港的「反送中」抗議行動，讓更多台灣人擔心如果兩岸統一，北京也會對自主的台灣採取強硬立場。另外韓國瑜市長上任沒幾個月就落跑去選總統，也絕對會成為攻擊的箭靶。

日本放送協會（NHK）報導指出，雖然國民黨希望透過提名韓國瑜在明年進行政黨輪替，但香港近期反送中等持續示威遊行，強化台灣年輕世代等對中國戒心，這對採取合中立場的國民黨來說，成了不安因素。而韓國瑜能否擺脫「落跑市長」的罵名而得到廣泛支持，也成為國民黨一項課題。

而據美國《彭博》報導，指韓國瑜在兩岸關係上的立場，是他與蔡英文最明顯的差異，加上韓國瑜曾形容台灣和中國是「指腹為婚」，兩者是「你儂我儂」；他還說，民主的台灣和共產黨統治的中國間的和平談判無可避免。

英國《金融時報》則說，韓國瑜在競爭激烈中獲得壓倒性的勝利，可見他在親中媒體推波助瀾之下意外崛起。另外，落敗的郭台銘如脫黨參選，也會引發國民黨分裂危機，這對蔡英文非常有利。

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