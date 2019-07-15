郭董脫黨參選？ 他列出國民黨分裂斑斑血淚史

2019-07-15 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調結果出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，外界相當關注前鴻海董事長郭台銘是否會脫黨參選。對此，國際政治金融專家汪浩列出國民黨分裂史，詢問「郭台銘會退黨參選嗎？」

韓國瑜今以壓倒性支持度44.8％擊敗郭台銘的27.7％，確定代表國民黨參選2020總統，落敗的郭台銘透過競辦發出聲明，「祝福」、「恭喜」韓國瑜，並表達對中華民國奉獻的決心，但由於近來傳出郭初選吞敗可能會找台北市長柯文哲合作，也讓外界相當好奇郭是否會脫黨參選。

對此，汪浩在臉書列出國民黨成立至今的分裂史，好奇詢問「2019年，爭取國民黨總統候選人提名未果，郭台銘會退黨參選嗎？」

國民黨成立以來分裂史：

1912年8月25日，國民黨成立大會正式宣布國民黨誕生。1914年7月，孫中山另組中華革命黨號召繼續革命，並由他一人領導。黃興、陳炯明等同盟會老同志拒絕加入，國民黨分裂。

1919年10月10日，中華革命黨在上海改組為中國國民黨。1924年1月20日至30日期間，中國國民黨舉行第一次全國代表大會，孫中山提出聯俄容共，以取得俄共的軍火與財力支援，重組黨務。

1927年，國民革命軍北伐期間，國民黨內部以蔣中正為首的清共勢力和以汪精衛為首的容共勢力發生寧漢分裂。1927年4月，蔣中正在上海進行「清黨」，解散中國共產黨組織，同時另組「南京國民政府」，與「武漢國民政府」分庭抗禮。事件最終以武漢汪精衛識破蘇聯與中國共產黨的奪權計劃主動進行和平分共告終。

1937年7月7日發生盧溝橋事變（七七事變），使抗日戰爭全面爆發，國民黨副總裁汪精衛主張與日軍媾和。1939年1月1日，國民黨中央執委會決議，開除汪的國民黨黨籍和一切公職。

1945年抗日戰爭勝利後，以所謂「國民黨左派」為基本骨幹的三民主義同志聯合會（簡稱「民聯」）和中國國民黨民主促進會（簡稱「民促」）分別在重慶和廣州成立，國民黨「左派」與「右派」漸行漸遠，1948年更在香港宣布成立中國國民黨革命委員會。

1990年代初，趙少康、郁慕明等人從國民黨出走，另創新黨。1995年，由於與國民黨主席李登輝等「主流派」理念不合，郝柏村與林洋港一起接受連署，退出國民黨。「林郝配」在新黨奧援下以無黨籍候選人身分參加首次直接民選的總統、副總統，獲得160萬票，以14.9％得票率在四組參選人中列第三位。

2000年，因為爭取中國國民黨總統候選人提名未果而和李登輝、連戰鬧翻，宋楚瑜自行以無黨籍身份，與長庚醫學大學校長張昭雄搭檔參選2000年中華民國總統選舉，以30萬票的差距敗給民進黨的陳水扁。

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