韓國瑜勝出》市議員要他辭市長、專心拚總統

2019-07-15 11:22

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜在國民黨初選勝出，引發各界關注，但多位高市議員則質疑，韓國瑜先前說過週一到週五拚市政已經跳票，建議他應辭掉市長，時代力量高市議員黃捷更喊話，請與高雄理性分手、專心拚總統。

民進黨高市議員邱俊憲說，初選勝出後的新韓市長現在變成心寒市長，再次驗證韓講的許多事情、態度，都是初一、十五不一樣，對於高雄市民的君子承諾也注定跳票，他對於未來的高雄市政不感樂觀，對於韓粉撕裂社會的隱憂也更感到擔憂。

民進黨高市議員林智鴻說，韓國瑜讚在國民黨黨內初選勝出第一天，同時就對高雄市民的承諾跳票，她先前曾說周一到週五拚是市政，今天不是周一嗎？林智鴻建議韓國瑜應當機立斷、辭去高雄市長，讓高雄市民重新選一位可以完全專心市政的市長，別把高雄當備胎。

時代力量高市議員林于凱說，今天是平日的禮拜一，韓國瑜從市長崗位請假，北上參加初選民調發佈，「平日拚市政、週末拚選舉」的承諾，也如同過去多項承諾一樣，跳票了；他指出韓國瑜之前在高雄市開的選舉支票，上任後說要到中央才能做，現在選總統開出的選舉支票，會不會真選上後，說要到宇宙才能做？

時代力量高市議員黃捷認為，為了與市政毫無干係的初選發布記者會放原民族人鴿子，高雄人民與總統大位在韓市長心中孰輕孰重、已經昭然若揭；只是接下來選舉會邁入白熱化階段，想必韓市長會投入比現在更多的心力在總統之路，想提醒韓市長若真的無力兼顧，就請與高雄理性分手，辭掉市長、專心拚總統。

國民黨高市議員黃柏霖指出，韓國瑜勝出後，應該設法在高雄市政上，繳出讓市民與國人有感的政績，證明他有能力推動市政、繼而推動國政；同時間也要儘快成立國政顧問團，確立後續選舉主軸的方向。

高市議會國民黨總召、市議員曾俊傑對於韓國瑜出線表示祝福，但也提醒市長，不能忘記市民託付。

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