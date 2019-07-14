蔡英文Dcard首發文：沒時間到紐約中央車站

2019-07-14 23:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕以學生為主要使用族群的知名網路社群Dcard，日前才有一位重量級會員成功註冊，也就是秀出倫敦政經學院畢業證書的蔡英文總統。蔡總統稍早以「出差 在 #紐約 過境轉機」為題於Dcard發文，文風是充滿舊地重遊的回味風，立刻被不少眼尖的網友猜到發文者就是蔡總統，紛紛到文章上留言。

Dcard是以會員的畢業證書註冊，因此，使用名稱只會顯示出畢業學校。不過，疑似蔡總統的發文，立刻被網友認出來。

蔡英文在發文上說：「以前在紐約念書，這幾天因為工作可以再次回到紐約，我覺得非常開心！雖然紐約只是工作旅途中的一站，但是，我還是忍不住想跟大家分享這次在紐約去的地方。」

蔡英文用了一張紐約知名的貝果店「Lenny’s Bagles」照片說，「這個Lennys Bagels，是同事推薦我的貝果店。在台灣很少吃到道地的貝果，趁著工作的空檔，同事帶我去買了幾個當隔天的早餐。」

蔡總統還提到下榻飯店旁的紐約中央車站，她說，「這次出差住宿的地點在紐約中央車站旁，只是很可惜，行程太趕了，沒時間到中央車站，拍下美麗的天花板畫。」

蔡英文接著提及到中央公園的經過，她說，「出差的第三天早上，我到中央公園跟很多一樣是來自台灣的朋友，一起散步聊天。天氣很好，很多人也帶狗出來遛，我出差不在家的時候，不曉得我家的三隻狗在幹嘛？如果他們有來，應該也會很想來中央公園跑一跑！」

聞名的漢堡Shake shack也被提及。蔡英文說，「最後，謝謝我的同事們，行程很滿，還是很貼心地幫我也買了一份紐約最出名的 Shake shack。不過，我只吃到漢堡，沒有吃到傳說中的薯條！」

蔡總統表示：「以上就是我短暫在紐約停留的紀錄，接下來又要繼續前往下一站工作了！」

詳情請見連結：

蔡英文Dcard首貼文「出差 在 #紐約 過境轉機」

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