蔡英文訪尼維斯島 我元首造訪第一人

2019-07-14 23:44

〔特派記者楊淳卉／聖克里斯多福及尼維斯十四日報導〕總統蔡英文「自由民主永續之旅」第四天訪問我加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯，於當地時間14日上午前往克國尼維斯島，出席平尼斯海岸海岸景觀公園動土典禮。克國是由聖啟坎及尼維斯兩島構成，蔡總統則是第一位踏上尼維斯島的中華民國總統。

蔡總統致詞表示，她來到尼維斯島之前，就知道這裡深受遊客喜愛，今天來拜訪，果然名不虛傳。台灣也有豐富觀光資源，近來觀光旅客持續增加，很高興來交流觀光經驗並參與這場典禮。總統也介紹，準備興建的景觀公園也有特別巧思，就是把兩國小朋友彩繪的圖像，製作成馬賽克壁磚嵌置於公園內，未來的嶄新公園將成為兩國深厚友誼的見證。

蔡總統說，這除了是第一次來到尼維斯，也特別邀請台灣觀光業者組團考察，希望未來兩國合作越來越密切，觀光往來也越來越多。預祝海岸景觀工程順利，讓尼維斯島的美麗觀光也能被更多台灣人及全世界認識。

聖克里斯多福及尼維斯行政首長布蘭特致詞表示，蔡英文總統過去沒來過尼斯島，很高興蔡總統的來訪，台灣和克國邦交已經36年，台灣是我們最好的朋友。

結束動土典禮儀式後，總統於當地時間14日下午與布蘭特午宴，晚間會晤聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯，隨即出席見證簽署「中華民國（台灣）政府與聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府技職教育暨職業訓練合作協定」，接著在宴會廳與哈里斯晚宴。總統於克國停留四天三夜，台北時間16日晚間離克國，前往友邦訪問行程第三站聖文森國。

平尼斯海岸位於克國尼維斯島西側、首府查爾斯敦（Charlestown）以北3公里處，為當地民眾及觀光客喜愛之遊憩區。尼維斯島行政機構於2014年提出開發計畫，盼提升觀光休憩效益，惟因欠缺相關技術及預算停擺。

我國將協助平尼斯海岸景觀公園之設計規劃與建置工程，並委由財團法人國際合作發展基金會執行。計畫期程為2019年7月至2021年12月。本案海岸景觀公園之規畫，採取友善生態、在地參與及永續設計之理念，結合山景、海景及公園綠地的視域軸線為景觀亮點，本公園之建置，也符合聯合國永續發展目標（SDGs）。

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