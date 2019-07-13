高雄人力挺「廣德家」！黃捷服務處前爆滿人潮要買煎餅

2019-07-13 16:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕老闆加油、高雄人挺你！

高雄香蕉煎餅名店「廣德家」因力挺罷免高雄市長韓國瑜活動，遭大批韓粉瘋狂攻擊，最後連房東也拒絕出租店面，卻引爆更多高雄人相挺，並有其他單位邀廣德家前往設攤，繼昨天「諾曼底」咖啡店出借騎樓，今天時代力量高市議員黃捷接力出借服務處，原定下午3點開賣，中午12點就有人排隊，100張號碼牌在開賣前幾分鐘就全數發光。

第一位到場的陳鳳蘭家住高雄鳥松，她說12點就到場，排了快3小時才買到，純粹為了支持台灣人的理念跟心情，領到香蕉煎餅當下，她也給老闆加油打氣。

專程從台北南下的小尤指出，身處自由民主國家，本來就該對不同意識型態相互尊重，他很佩服老闆的英勇，大家都是台灣人，他的標籤就是台灣、不怕被貼標籤，希望透過支持老闆、表達力挺台灣的心聲。

住在鳳山的邱小姐，下午快3點帶著幾個月的寶寶到場，才驚覺號碼牌發完了，這是她第三次排隊，可惜全都沒買到，下次會再提早一點，邱小姐說，她看不慣霸凌老闆的言行，希望老闆加油。

老闆張廣德說，每天都賣100份，昨天因為警方臨時取締，有些消費者還沒領到，希望還沒領到的消費者可以回來領；老闆強調，看到那麼多民眾支持，自己會更有勇氣面對霸凌，也很謝謝市議員黃捷相挺，讓他覺得處處有愛、人間有情。

公民割草行動也到場相挺，並指出市民票投給市長是保護市民、不是讓支持者霸凌市民，質疑韓國瑜已經失格，雖然韓粉霸凌廣德家，但高雄人挺廣德家到底。

公民割草認為，高雄市民都以理性、自制、和平態度跟所有不同意見者相處，韓粉也應該以相同方式回應，不是霸凌、欺負業者，不斷秀下限；而韓市長應好好教育韓粉，教不了韓粉、怎麼選總統？怎麼帶領台灣？如果是這樣，乾脆下周初選民調宣布後直接辭職，不然公民割草一定會追韓國瑜到罷免最後一刻。

「廣德家」因力挺罷免高雄市長韓國瑜活動，遭大批韓粉瘋狂攻擊，最後連房東也拒絕出租店面，卻引爆更多高雄人相挺，並有多個單位邀廣德家前往設攤，繼昨天「諾曼底」咖啡店出借騎樓，今天時代力量高市議員黃捷接力出借服務處。

業者說明，原則上每天都賣100份，今天則會先消化昨天沒領走的額度、再接續製作，原定下午3點開賣，12點前後就有人排隊，開賣前幾分鐘號碼牌就發光，後面還有不少民眾雖然沒排到，仍紛紛替老闆加油，還有人說改天會再到其他地點排隊。

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