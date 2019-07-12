大批民眾聲援廣德家！老闆紙袋手寫「謝謝」感動網友

2019-07-12 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄「廣德家」煎餅店因力挺市長韓國瑜罷免活動，遭韓粉圍剿、房東拒租，今（12）日改至騎樓營業。許多人到場力挺，限量100份的香蕉煎餅也火速賣完，於是老闆現場手寫「謝謝」在包裝袋上，發給沒買到的顧客，令撲空民眾相當感動，「廣德家加油老闆加油，千萬不要被這些人打倒」。

煎餅店「廣德家」因韓粉登門鬧事上新聞版面，事後收到恐嚇、遭韓粉鬧場，還發生房東拒租、國稅局上門稽查等事，最後連房東都不租店面給他，老闆自爆因此精神耗弱就醫。

另一家「諾曼底咖啡泰式創意料理」今天無償提供自家騎樓空間，讓「廣德家」販售限量100份的香蕉煎餅，售價1到100元隨便客人付，若不足額則由諾曼底出資補足。

有網友在不公開臉書社團「公民割草行動」發文分享，她在煎餅開賣後15分鐘到場排隊，等了5分鐘就全數售罄，但「沒關係，在旁邊聞香我也高興」，並表示老闆為了撲空的顧客，現場一一手寫「謝謝」在包裝紙袋上，發給大家，民眾也大喊「廣德家加油！老闆加油！」口號。

網友們回應，「繼續讚聲」、「高雄人為了生計，要讓韓粉認同才可以生存嗎？」、「今天去....我真的嚇到了....因為大家真的規矩太好了，就算賣完也沒有謾罵，而是鼓勵」、「真的溫暖，大家真團結」、「老闆加油」、「越檢舉越旺割草加油」、「這是最真貴的人情味」。原PO也在留言串寫道，「明天在黃捷議員的服務處（擺攤），一定要去」。

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