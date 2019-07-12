再諷郭台銘 朱立倫：要拒絕「奶媽大政府的誘惑」

2019-07-12 22:05

〔記者施曉光／台北報導〕因為對「0到6歲政府養」主張不以為然，而與競爭對手郭台銘槓上的國民黨總統參選人朱立倫，今晚受邀在台灣科技大學以「我們需要什麼樣的政府？」為題演講，他提出「小政府、大國民」的主張，政府要提升效率，結合社會資源、低度管制，而且一定要拒絕「奶媽大政府的誘惑」，藉此暗諷對手，不言而喻。

朱立倫指出，他曾經瑞典國會參訪，國會議員左派右派政策立場明顯差異，對於瑞典國會議員問台灣的光譜，他打趣說，台灣兩黨都主張社會福利，但都主張減稅，怎麼達成？他強調，「政府不是萬能的」，在公平正義的前提之下，一定要務實，最重要的做法是「公私協力」，納入社會資源，政府角色放到最低，成為助力而不是阻力。

對於現場有EMBA企業主提問，台灣民粹現況怎麼面對？朱立倫回應，在民粹時代，福利是最大的誘惑，但我們一定要深深思考，我們花的錢是誰的錢？「是大家的錢，還是下一代的錢？」社會福利雖然要做，但一定要顧及公平正義。

此外，還有印刷產業企業主表達希望朱立倫能夠出線，以及初選無論結果，參選者是否能脫黨參選？朱立倫則說，初選中途落跑或者違反規則，他不可能，縱使「會吵會鬧的有糖吃」，他也不願意喊口號、講大話，堅持理想做自己。朱立倫並強調，不可能的事情他不會講，堅持穩健提政見，而且說到，就要努力做到。

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