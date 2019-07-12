流浪「廣德家」今獲店家免費騎樓擺攤 黃捷明天接力幫忙！

2019-07-12 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄知名煎餅店「廣德家」因力挺市長韓國瑜罷免活動，遭受許多韓粉攻擊，最後連房東也拒絕把店面租給他，幸好有另一間店家願意出手幫忙，讓「廣德家」今（12）日在騎樓販賣限量100份，而明天將移師到高雄市議員黃捷服務處。

「廣德家」日前因纏上韓粉糾紛鬧上新聞版面，事後吸引許多韓粉攻擊，事後陸續發生房東拒租、國稅局上門稽查等事件，最後連房東都不肯把店面租給他，老闆自爆因此事精神耗弱就醫。

另一家賣咖啡、泰式創意料理的店家「諾曼底」為了支持「廣德家」，今天將自家騎樓無償租給「廣德家」，販賣限量100份的香蕉煎餅，不論族群1到100元隨便客人付，「諾曼底」霸氣表示「愛台灣就是在對的地方做對的事」，而今天活動時間還沒到就有許多民眾到場力挺，最後更是全數售罄，而「廣德家」老闆也現身道謝。

「諾曼底」今天晚上則發文透露，明天下午3點到6點，「廣德家」將移師到高雄市議員黃捷的服務處，輪流伸援的善心也吸引許多網友力挺、分享。

許多網友看了超感動，紛紛留言表示「謝謝美麗又有愛心的黃捷議員」、「老闆加油」、「支持咖啡超好喝的老闆+美女議員！」、「今天到的時候，全部清空。大家果然很有誠信！！」、「加油！！真正在地的高雄人要努力，用更好的生活來證明韓粉的不理性是沒有意義的！」、「全力支持廣德家 終於有議員站出來了」。

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