「澎湖713事件」70週年展開幕 受害者與家屬回憶動盪年代

2019-07-13 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷史定位「外省人228」澎湖713事件，事隔70年之後，今日由國家人權博物館在澎湖開拓館，舉辦「山東流亡學生與澎湖713事件特展」，邀請當事人蔡敬儀與家屬們齊聚一堂，回憶當時動盪的年代。

1949年國共戰爭烽火連天，山東8所中學5000多名流亡師生，經過「廣州協議」，分搭2艘船隻在馬公、漁翁島登岸，由於當時澎湖防衛司令部有官無兵，司令官李振清片面毀去「半學半訓」約定，強迫學生當兵，引發713事件，2位校長張敏之、鄒鑑與5位學生在台北馬場町遭到槍斃，另有2名學生在關押過程中死亡，史稱713事件。

1997年新黨立委葛雨琴、高惠宇與民進黨謝聰敏等立委提案，才真正獲得平反，其中謝聰敏曾和彭明敏共同起草「台灣自救宣言」；2008年在澎湖觀音亭設立紀念碑，現任議員陳慧玲出力不少，國家人權博物館2016年透過澎湖縣文化局，委託林寶安教授進行口述歷史，70週年展除澎湖外，8月2日在國家人權博物館「白色恐怖景美紀念園區」展出。

今日開幕儀式由國家人權博物館館長陳俊宏、澎湖縣議長劉陳昭玲、議員陳慧玲、國史館館長陳儀深、澎湖縣府參議張武侯、文化局長王國裕、崇實高工校長吳貽誠及當事者與家屬們共同主持，並由菊之音管弦樂團演出「流亡學生三部曲」-松花江上、員林實驗中學校歌、大鍋飯歌，為特展拉開序幕，展期將至11月3日止。

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