「愛與包容」？韓夫婦豪華農舍違章延燒 全台有66萬件待拆

2019-07-12 09:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓國瑜夫婦的雲林豪華農舍被查出疑似「變胖又變高」，有違章之嫌，這把火意外延燒全台，彰化縣員林市一間5樓建物擴建到7樓，已被初步認定是違建，列為「待拆」，全台更有66萬多件違章待拆，彰化縣有議員説，如果連總統候選人都有違章爭議，將來政府如何打擊違章大毒瘤。

隨著韓國瑜豪華農舍爭議擴大，「違建之火」已全台延燒，光彰化縣境內就有7200多件違章建築待拆，全台更有66萬多件待拆，如果真要拆，真的要拆到天荒地老，更慘的是各縣市編列的拆除經費少之又少。

「違建之火」因韓國瑜夫婦的豪華農舍再度被引燃，這把火先燒到員林市一間用H樑從5樓加蓋到7樓的違章，一名綠營的彰化縣議員說「這只是冰山一角」，根據營建署去年的資料，全台至今已有66.2萬件違建待拆，彰化縣的7000多件算小巫見大巫，6都的違建共有56.8萬件，占全國86%，其中以新北市20.7萬件最多、高雄市12.2萬件次之，近年增幅最大的是桃園市。

該名議員說，違建已是台灣的「大毒瘤」，如果總統候選人還不能「嚴以律己」，將來全台的公務員如何打擊違建，難道要使出「愛與包容？」

議員還說，全台違建橫行，最慘的是「沒有經費」，彰化縣每年意思、意思編列110萬元，4年前還被議會砍到一毛不剩，「你叫縣府如何拆違建？」

他又說，去年鬧得沸沸揚揚的「五星寺（舊碧雲禪寺）」，它屹立八卦山脈10多年，是八卦山脈最大的違建，要不是當事人魏明仁把它當作「共產主義基地」觸犯眾怒，前縣長魏明谷才能靠著「民氣」7天內火速拆除，490萬元的拆除費也從建物所有人手中追討。

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