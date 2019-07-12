驚世預言》郭台銘：韓國瑜當總統 蔡衍明將任國民黨主席

2019-07-12

〔記者許倬勛、謝武雄、林良昇／綜合報導〕國民黨前天召開黨章研修小組會議，預計將於下週三中常會通過刪除「總統兼任黨主席」條文。總統初選參選人郭台銘昨天為此自嘲與黨中央關係惡劣，修改黨章一事還是看報紙才知道。他更大膽預測，若高雄市長韓國瑜選上總統，旺中集團董事長蔡衍明將擔任國民黨主席。

對於國民黨討論黨章修正，郭台銘說，他沒接獲通知、是看報紙才知道的，這可見他與黨中央關係惡劣，也證實外界的質疑錯誤，他絕不是所謂「權貴」密室欽點的候選人、更不是出來「卡韓」的。

對於被批也是修改黨章才能讓「失聯黨員」參選，郭台銘強硬回擊說，他在國民黨最低迷時伸出援手、大方借款，怎能算得上失聯？更質疑中常委選舉不符公平原則、不具廣大黨意。

郭台銘昨赴桃園市藍營票倉忠貞市場、國旗屋掃街，受到不少民眾歡迎，郭董受訪時話匣子大開，砲火猛烈質疑黨中央民調疑似外洩，有公平性的疑慮，更暗指數據遭有心人操弄，否則蔡英文的民調怎會驟跌，韓國瑜的民調卻突升，這讓支持者心中滿是疑問。

「這只是假設性議題 尚不敢證實」

郭台銘也說，最近有人對他爆料，指若韓當選總統，蔡衍明將會坐上國民黨黨主席大位。但郭也強調，「這只是假設性議題、尚不敢證實」。

郭台銘表示，倘若蔡衍明當上國民黨主席，不知道將能拿多少北京的利益，以後台灣的重要訊息就會被直接報告給中國國台辦，屆時共產黨不用費一兵一卒就能把中華民國沒收，中華民國這面最尊敬的國旗，不知還能掛多久？郭更對韓國瑜隔空喊話，希望韓能遠離中天，「這樣一個媒體操作，已經到了一個不正常的地步」，中華民國的前途不能葬送在如此媒體老闆手上。

向韓粉喊話「高雄丟了怎麼辦？」

郭台銘也向韓粉喊話說，他曾與兩名韓粉進行早餐會談過，國民黨好不容易拿回高雄市，未來高雄如果丟了怎麼辦？韓粉對此也沒有答案，因此，最近會安排與百餘名韓粉座談，談談這些狀況。畢竟高雄如果丟了，國民黨任何人選總統都會很辛苦，如果立委沒過半，選上總統也沒有意義。

有媒體問郭，若無法代表國民黨參選，是否會脫黨與台北市長柯文哲搭檔選總統；對此，郭台銘語帶保留說，這個問題等下週黨內初選明朗後，他才會回答。

對於郭的火力四射，初選對手朱立倫昨說，希望郭董消消氣，砲打黨中央於事無補，大家都是隊友不是對手，有任何誤會不滿可以溝通，但不需要做情緒化的發言。

朱立倫強調，對黨內開砲不太好，要當國家領導人的人，如果動輒有這樣的情緒，對國家來說也是一種風險，必須用穩健的力量帶領台灣，而不是用情緒來帶領台灣，希望郭董和蔡董兩位的個人恩怨不要變成國民黨的選舉爭議，自己恩怨自己解決。

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