會勘確定 韓國瑜農舍未農地農用

2019-07-12

主建物也有增建嫌疑 李佳芬：若違法願拆除

〔記者詹士弘、廖淑玲、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍涉嫌違建，雲林縣府昨首度到現場會勘，確定建築基地的農地上沒有農作物、未農地農用，至於主建物是否違建？正由古坑鄉公所建管單位查報後認定。

有媒體找到農舍的原地主兼建商，他表示，現在農舍和當初賣的時候完全不一樣。對此，李佳芬昨天再發表聲明強調，願意配合雲林縣政府會勘， 如果有任何違建疑慮，願意配合拆除。

張麗善：該怎麼辦就怎麼辦

李佳芬日前自行僱工拆除自家增建的兩層樓建物及車庫後，雲林縣府事發以來都無後續動作，被外界質疑是否因雲林縣長張麗善支持韓國瑜選總統，所以沒有積極稽查。外界也質疑主建築物的陽台、後側、迴廊都有增建嫌疑，地面高達八十％都是非農用的鋪面和通路，整筆農地八十％都沒農作物，明顯違規、都要拆掉。

對此，張麗善表示，縣府立場公平公正，沒有徇私也沒有偏頗，該怎麼辦就怎麼辦，只要發現不法，就會依法行政。李佳芬農舍問題，農業處都持續了解中，由於該建物廿幾年前建造，歷史比較久遠，當時的法令建築建照、使照都是由地方公所核發，農業發展條例在八十九年修訂，查詢過程比較有難度，要給縣府一些時間釐清當初實際情況。她也強調，絕對會依法處理，縣府到目前為止都沒接到任何檢舉，都是看了媒體爆料才去了解、輔導，已限期一個月改善。

農業處與古坑鄉公所昨天下午派員前往會勘，農業處人員表示，會勘發現農地上都沒有種農作物，沒有農地農用。農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用的部分確認，已要求限期改善；至於主建物的部分是否違建？需由古坑鄉公所建管單位就實際情形查報後認定。

根據地政資料，該處農舍的土地面積一六六二．五三平方公尺，建物面積三八四．八平方公尺，陽台四十一．三一平方公尺。

雲林縣議員江文登則表示，違建事件舉國矚目，李佳芬六月底就開始拆違建，縣府拖了半個月才處理，行政效率實在太差，社會觀感不好，應該加速釐清相關問題，不容徇私。

李佳芬聲明指出，這間房子是一九九九年完工，她本人於二○○二年向原住戶購買。買了之後增建，因發現可能涉及違建，已經主動僱工拆除。她表示，願意配合縣府會勘， 如果有任何違建疑慮，也願意配合拆除，一切以合法為唯一標準。如果主建物不是違建，那麼就請雲林縣政府儘快認定，而且對外公布。

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