朱立倫：美方對韓國瑜、郭台銘有疑慮 須努力化解

2019-07-12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫昨表示，挺總統蔡英文已變成美國既定政策，但美國也從來沒有認為他不適合、沒有不支持朱立倫，只是訝異「我民調不夠高」，美國方面對國民黨另外兩位總統參選人韓國瑜、郭台銘有疑慮，是必須努力化解的。

挺蔡已變成美國既定政策

朱立倫昨接受廣播、電視專訪，對於媒體報導ＡＩＴ官員評價檯面上幾位總統參選人做出回應。朱立倫強調，美國從來沒有認為他不適合當總統，也從來沒有不支持他，因為他在美中台關係扮演平衡角色，美國只是訝異他的黨內互比民調不夠高，到底是民進黨操控還是特殊支持者力量特別強，美國當然關心。

朱立倫坦言，目前看來，雖不能說美國會怎麼做，但支持蔡總統已變成美國既定政策，美國方面表達對韓國瑜、郭台銘的疑慮，是必須努力化解的。他近期和ＡＩＴ前官員見面談過，雙方聊國內民主現況，希望美方多了解國民黨立場，支持國民黨。

朱指出，蔡總統雖然非常得到美國支持，但最大問題就是用「反中」、「抗中」、「恐中」的方式操作，這對蔡總統在二○二○年大選絕對有幫助，但相關政策會害到台灣，讓兩岸走向對抗關係，造成台海新危機。

台美是戰略夥伴、盟友關係

朱立倫表示，台灣和美國一定是戰略夥伴關係、盟友關係，台灣不可能成為美國的對手，同樣的，兩岸關係一定要是穩定、和平、合作關係，他相信他能在兩邊取得平衡，也有辦法說服美方朋友，蔡總統的政策絕對不如他。

朱立倫分析，蔡總統絕對是國民黨最難纏、最難打的對手，千萬不要低估，過去幾個月各界把蔡總統看扁了，因為蔡總統會用各種手段求勝選，獲得政治利益。民進黨最大特點就是「三秒膠」團結，現在民進黨已全黨團結一致，未來民進黨對國民黨候選人的抹黑、抹黃、抹紅都會慢慢出籠。

對於台北市長柯文哲，朱立倫認為，柯文哲不到最後一分鐘不會宣布，柯也不是二○二○最大變數，最大變數是國民黨會不會團結，只要國民黨團結，柯文哲機會會降低非常多。

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