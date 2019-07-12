新聞解讀》一人對付兩黨

2019-07-12

記者鄒景雯／特稿

國民黨的總統初選民調已經走過了一半，幾位參選人其實已經分別心裡有數，朱立倫昨天自我調侃連美國人都不解他的支持度怎麼這麼低，可見他是相對最輕鬆的；不像初闖江湖的郭董已經開始生氣罵人了，讓人確信他選得真是認真，不是來玩票的。

不用等到下週一，國民黨內的勝負，現在就可預判；先著一步的人早就在想：國民黨下一步會如何？朱立倫認為應該要團結，這個答案說明他果然是「建制派」裡的乖寶寶，完全不察情勢險惡；難怪「建制派」中的其他長老沒人願意提攜他，紛紛跨界去找了郭台銘出來當鎮殿大元帥，希望護住最後一縷香火，只可惜郭董的時間不夠，否則以他不斷以今日之我挑戰昨日之我的速度，政治可塑性非常驚人，學習能力與身段超過許多老牌政治人物，包括小他一個世代的朱立倫在內。

為什麼國民黨「建制派」元老不把朱立倫放在眼裡？因為這些權力中人清楚看到了韓國瑜背後的「韓流」，之所以來勢洶洶，關鍵在其源於兩股動能，一個是累積三年多「討厭民進黨」的總爆發，一個是怪罪國民黨雲端這些人全是酒囊飯袋的切心，這兩大負面能量一匯流，衍生出這段不短時間以來，類似陳勝、吳廣「揭竿起義」的勢頭不滅，對照傳統的國民黨宮廷，這些力量更像是草寇，完全不是同個路數，連馬英九都要自動退避三舍，哪是戴上眼鏡的朱立倫可以因應的。

換句話說，催促著韓國瑜「被動」參選的這個強大民怨，是衝著兩個黨而來，他們既要推翻民進黨，也想改造國民黨，他們賦予韓國瑜的任務，是一人對付兩黨。這個情況，民進黨不用說，但是民進黨輕敵，以為韓國瑜是「草包」比較好打，基本上這不脫菁英思維；國民黨的馬金吳體系當然也了然於胸，然而他們不信邪，至今不敢相信穿草鞋的會勝過穿皮鞋的。郭台銘責罵國民黨中央，完全其來有自。朱立倫的團結說法，表示他的天真。

被王金平戲稱也在初選的吳敦義，準備要在國民黨全代會推動總統與黨主席脫鉤，無疑已經在為韓國瑜打進中央黨部，預做防禦工事；所謂大水沖倒龍王廟，建制派掌握全國黨代表，所築起的擋水閘門夠不夠高？這就要看吳主席的功力如何了。激越韓粉連包圍中央黨部的行動都已早早喊出，未來此役絕不是閉門下棋就可了事的。

從這個角度看，郭董不必嫌當初鼓勵他披掛上陣的人是窩囊廢，形勢照可見的發展走下去，一時半刻恐怕是閒不了，還有得好瞧的；自始就退出初選的王金平仍在全國走透透，可以提供郭董舉一反三。

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