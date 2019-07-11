糗！韓粉出征搞錯對象 把「他」誤認成王浩宇

2019-07-11 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇經常對高雄市長韓國瑜進行批評，遭到韓國瑜粉絲盯上，成為韓粉攻擊的對象。但是韓粉的攻擊對象搞錯了，讓新聞記者兼主播的王皓宇無辜成為受害者。

《三立新聞網》報導，媒體工作者王皓宇從3月到現在已經有5至6名的疑似韓粉和國民黨支持者，透過臉書私訊謾罵他。曾經有疑似韓粉的人在王皓宇個人臉書頁面留言，「桃園好嗎？全國搬家到桃園，賣房全部搬到桃園」、「阿扁回去關就挺DPP」。還有一名疑似女性韓粉罵完一串後，發現罵錯人，向王皓宇打電話致歉。

報導提到，桃園市議員王浩宇本人得知媒體工作者王皓宇受到韓粉謾罵後，還特地私訊慰問「辛苦了」。王皓宇認為，台灣是選舉之島，不同陣營的人難免互相攻防，呼籲大家要保持理性，不要隨意做出情緒性攻擊。

媒體工作者王皓宇曾經在臉書上表示，「我不是議員，我是記者，新聞系混了5年，傳播研究所拖了3年，新聞工作第6年，目前社會線菜鳥記者一枚，以上。」

另外，韓粉攻擊錯對象不是第一次，先前高雄店家「釣客食堂」公開支持罷免韓國瑜，遭到韓粉在Google怒洗1星負評，但有些韓粉「灌負評」卻跑錯家，把與「釣客食堂」類似的「深海釣客」也洗負評，讓「深海釣客」相當氣憤，貼文拜託韓粉不要到處亂作亂。

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