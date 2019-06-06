韓粉嗆有愛滋 王浩宇相邀：沒驗出你捐100萬

2019-06-06 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇因批評高雄市長韓國瑜，常遭到韓粉人身攻擊嗆聲，昨（5日）他在臉書公布一名被提告的韓粉傳訊求饒「剛出社會存款只有3萬元」，今天再貼出一張韓粉嗆他有愛滋的訊息，強調不會提告，但要求「兩人找一天去醫院驗愛滋，沒有驗出愛滋，你捐100萬給育幼院，好嗎？」

王浩宇昨深夜在臉書貼出一張對話截圖，一名韓粉因為在他的臉書留言「幹你媽死雞巴娘泡議員，不管桃園整天抹黑韓總，幹垃圾」挨告，結果對方傳訊向他求饒，稱自己剛出社會存款只有3萬多元，「再次鄭重地跟您道歉，臉書上的發言是我不對，真的抱歉」。

王浩宇今天再於臉書PO出一張截圖，截圖中蔡姓網友留言：「王浩宇不敢承認是同志，是因為他有愛滋，說話負責，我有在他的粉絲團公開說過，他說要告又不敢真的告。」對此，王浩宇反擊：「哩來哩來，我大發慈悲不告你，我們一起找一天去醫院驗愛滋，如果我有愛滋可以讓大家知道沒關係，如果沒有驗出愛滋，你捐100萬給育幼院，好嗎？反正發大財了嘛！捐100萬算啥？」

事後王浩宇也提到，這名罵他「幹你媽死雞巴娘泡議員，不管桃園整天抹黑韓總，幹垃圾」的韓粉，「下場蠻慘的」。而且這個人住在高雄，之後不僅要請假到台北出庭，還得坐高鐵，最後可能還得捐錢給育幼院，「至於會不會跟他和解，我會再思考幾天」。

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