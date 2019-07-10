郭台銘造訪陳定南紀念館 呼籲選民用理性決定台灣命運

2019-07-10 15:56

［記者江志雄／宜蘭報導］鴻海集團創辦人郭台銘今天抵達宜蘭，首度參訪陳定南紀念館，他意有所指地說，國民黨啟動總統初選民調，呼籲選民要有遠見，用理性決定台灣的命運。

民進黨總統初選期間，前行政院長賴清德曾到陳定南紀念館尋求支持，初選過後，民調獲勝的總統蔡英文，也在上月26日也走訪紀念館，郭台銘是近幾年來造訪陳定南紀念館最大咖的藍營政治人物。

郭台銘進入紀念館，先向陳定南銅像獻花，參觀過程見到陳定南就讀台大所騎的腳踏車時，隨口說出「蔡英文讀台大時已在開車」，讓隨行人員會心一笑，最後在留言簿寫下「尊敬的陳青天，您的名言，產品可以打折，尊嚴不可打折，後學給您添上一句，民主的價值不可打折」。

郭台銘說，陳定南擔任法務部長任內，痛恨貪腐，打擊弊案不分顏色，只講道理與紀律，讓人非常欽佩，因此贏得陳青天封號，對照陳青天的精神，民進黨、國民黨都必須自我檢視，要把人民利益列為首要之務。

郭台銘話鋒一轉，直指本週的國民黨總統初選民調，決定2020台灣的命運，希望國人有遠見，要看得遠，並引用陳定南名言，「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬」，他不可能討好每一個人，一定要為2300萬人著想。

郭台銘說，現在為了勝選，有些人拋棄民主價值，他仍堅持賣東西可打折，但尊嚴及民主價值不能打折，至於此行是否擔心被指為消費陳定南？他說，有沒有消費，大家自有公斷。

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