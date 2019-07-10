郭台銘競選氣球繩被割斷 後援會報案揪元凶

2019-07-10 14:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨初選民調第3天，高雄傳出郭台銘競選氣球繩被人割斷，郭台銘後援會報警處理，警方表示，已鎖定特定疑似涉案車輛，目前正循線追查中。

郭台銘旗美後援會表示，這個月5日後援會自費，在旗山、美濃一帶放置多個郭台銘競選氣球布條，昨天上午，接獲民眾告知剛掛上的氣球布條不見了，後援會派員追查，發現放置在國10末端的氣球布條在7日凌晨被人割斷，於是後援會決定今報警處理。

旗山警分局表示，獲報後已派員前往勘查，並根據後援會提供的資訊，掌握到特定的疑似涉案車輛，目前正循線追查中。

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