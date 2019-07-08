與「韓黑」楊秋興「劃清界線」 郭台銘：跟他沒交情

2019-07-08 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今接受廣播節目主持人黃暐瀚訪問，過程中有民眾call in指前高雄縣長楊秋興說了些傷害高雄市長韓國瑜的話，希望郭能約束一下楊。對此，郭台銘強調自己跟楊「沒有交情」、以為楊是韓的重要人馬，派他來招商，直言楊「跟我一點關係都沒有」。

根據訪問影片內容顯示，在聽眾Call in部分時，有名來自高雄的女子表示，郭先生您說韓市長是您的兄弟，兄弟應要情義相挺，並稱像您的「好朋友」楊秋興有說了些傷害市長的言論，聽在耳裡很不舒服。主持人問是否希望郭要約束一下楊的意思嗎，女聽眾回應「呃對對對對」。

另外，女聽眾說，韓市長會有這麼多人支持，是因他苦民所苦，並稱郭其實可以做更多令人感動的事，例如您可以花這麼多錢買廣告，若能拿來支援高雄登革熱防疫工作，相信能感動更多人民。

郭台銘回應，認識楊秋興時，他是民進黨的縣長，並稱當時適逢天災，自己投入大批金錢、提供工作機會，才認識楊秋興。「楊秋興最近來找我，是為了他替韓市長來招商，其實來招商找我以後，我一直是以為他是韓市長重要的人馬」，所以才跟他接觸。

郭台銘指出，後來楊秋興跟韓市長怎麼樣、發生人事什麼問題，「我通通不知道，所以我就跟楊秋興完全劃清界線，我說你也不要來找我」。主持人問到，「那他現在還在幫你嗎」，郭答「老早沒有了」；另稱自己跟楊秋興「也沒有交情」，並重申「我一直以為他是韓市長派來給我招商的人」，後來發現到有這問題，就說「你不要來找我」。

主持人一聽再問，「所以您的3場政見發表會，第2、3場他就不在就是因為...」，郭回第1場「我也沒請他來」、「他自己來的我有什麼辦法」。主持人接著問，「所以楊不支持韓，或他有什麼事情對韓的這些批評...」，郭直言「跟我完全一點關係都沒有」。

至於被問到「最近沒有連絡了？」郭又答「完全沒有」，並稱第3場有看到他，「我也嚇一跳」、「我如果說真的是有什麼東西，我為什麼要讓他露臉」，所以楊「跟我一點關係都沒有」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法