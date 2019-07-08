造謠蘇揆在殉職警會場丟筆 他研判99％是這網軍出菜...

2019-07-08 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕昨網路流傳一則影片，指控行政院長蘇貞昌在殉職員警李承翰會場刻意摔筆，警政署晚間大動作澄清這則假新聞，完全是有心人士移花接木惡意詆毀，蘇揆也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生逝者非常不敬，「人渣文本」周偉航對此研判，「99%是中共對台網軍出菜」。

輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航在其臉書「特急件小周的人渣文本」發文表示：「我認為蘇貞昌那個丟筆的假資訊，99%是中共對台網軍出菜。」他認為，台灣政客的網軍捏造出假新聞的頻率是「偶一為之」，但依照現在假新聞「出菜」的密度，周偉航懷疑背後有更龐大的勢力在，「有個中央廚房蒐集台灣政要的各種影片，然後搭配台灣時事，做假詮釋後丟出去。」

網友在底下留言嘆，離總統大選還6個月就這樣，選前一定「超精采」，也有網友憂心指出，中共出菜不意外，台灣有些人還開心擁抱這類假消息才可怕。

對於這起移花接木的假影片，行政院長蘇貞昌透過Line及臉書等管道迅速澄清，影片是自己出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並非李警員的告別式，且畫面上的「擲筆」動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生。

蘇貞昌砲轟，用逝者名義來操作抹黑，不但惡意扭曲，也對往生逝者非常不敬。特別在此鄭重澄清，警方已經偵辦，也請各位朋友，不必再傳侮辱逝者的抹黑影片。

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