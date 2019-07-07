利用殉職警抹黑蘇貞昌 王定宇：缺德又觸法

2019-07-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕針對行政院長蘇貞昌被抹黑「出席殉職警員告別式丟筆」一事，民進黨立法委員王定宇今（7）日痛批，利用逝者造謠很缺德，製造和散播錯誤訊息更是觸法，表示警政署已經啟動調查。

行政院長蘇貞昌今晚發文闢謠，Line群組及網上流傳一段他出席殉職警員李承翰告別式的影片，指控他不情不願、簽到還刻意摔筆。蘇揆澄清，片中他出席的是屏東鄉親告別式，不是李警員的；在喪禮上簽名後擲筆則是小時候家鄉的習俗，代表布希望憾事再發生，和送毛巾、弔喪不送客、不說再見等習俗是相同道理。

綠委王定宇發臉書表示，這些指控時間、地點、對象都是捏造，利用逝者造謠很缺德，利用勇敢的警員生命來造謠很該死，而製造、散播的人則是「缺德又觸法」。他也找到轉PO者的個人臉書，其簡介寫著「只支持韓市長」。

王定宇也補充，在台灣喪禮的「點主」習俗，最後有句「硃筆擲落地，子孫賺錢賺真多」，接著進行擲筆落地的動作。

蘇貞昌臉書貼出的造謠文章截圖可見，原PO從「Line轉傳」消息和影片，說「殉職員警的會場，你不願意就別來。跩什麼跩，簽完名字，筆還用丟的。這種人會親民？烙（落）跑又回來選，還選輸政治訴人再回去？國家變你家，資源回收嗎？」、「不爽別來，滾」等等。

原PO發現不是員警殉職送別會後，於19時30分更正貼文，寫道「雖然是屏東朋友家的追悼場合」，但繼續罵蘇揆「筆還用丟的」、「官威昌」、「拽（跩）得很」、「不爽就別來作秀」、「失格兼失德」。

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