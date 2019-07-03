不得參與中共政治活動 退將看法不一

2019-07-03 21:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「兩岸人民關係條例修正案」，明定退役將領不得赴中國參加政治性活動。對此修法，退將意見不一，有退將認為修法方向正確，但執行上絕不容扭曲；也有退將質疑，此修法由誰定義？假如規範不夠明確，是否太過容易入人於罪，值得觀察。

陸軍退役少將于北辰今日受訪認為，「兩岸條例」此次修法的立意、精神正確，但只侷限高階公務員以及少將以上人員，他個人認為，只要擔任公務員者，無論職等高低，都應遵守此法修訂精神。

于北辰進一步表示，就軍中而論，有些階級不高者，卻接觸高等級國家機密，更應受嚴格管制，尤其在兩岸尚未結束敵對關係前，我方不該跟中共五星旗致敬，或和中共官員接觸。

但于北辰也認為，「兩岸人民關係條例修正案」執行上不容扭曲，也不該無限上綱。假如受規範者到中共觀光、旅遊，在未刻意安排下，於某些場合、路上碰到中共相關人士，政府務必用客觀方式認定與執行規範，除不能侷限個人行動自由，更不能作為加諸退伍軍公教人員莫須有罪名的方式，導致白色恐怖再現。

不過，一名不願具名的退役中將質疑，此規範由誰定義？如規範不夠明確，太容易入人於罪。且中國各界許多活動，都和中共官方機構有關係，那是否具有官方色彩的機構主、協辦者，都屬於「政治性活動」？這恐怕太過廣泛。

該退將認為，具備情報背景的高階軍官，本身就有終身不再赴中國大陸的覺悟，但並非所有將領都會涉及高機密性質業務，且軍人退伍以後，就已成了百姓，如以一個並非對待一般百姓的制度來規範，是否有違我國《憲法》賦予人人平等的精神？值得觀察。＃

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