退將赴中參與政治活動 最重剝奪月退

2019-05-24

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過由民進黨立委李俊俋提出的「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」，明定曾任國防、外交、大陸事務或國安機關政務副首長或情報機關首長、中將以上人員，若是赴中參與中共黨政軍機構舉辦的慶典或活動，並做出「妨害國家尊嚴之行為」，均需受罰，且終身受限。

向中國旗徽歌行禮 妨害國家尊嚴需受罰

至於何謂「妨害國家尊嚴之行為」？根據條文定義，是指「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為」。換言之，像是過去退役中將吳斯懷等人曾出席中共官方活動，並在現場播放中國國歌時起立致敬，這種行為未來將構成違法。

據了解，李俊俋版本主要是從行政院版草案修改而來，行政院版原本設有但書，明定退離職滿十五年者不受此規定限制，但李俊俋認為這種妨害國家尊嚴的行為，無論退離職多久都不應發生，因此提出修正動議取消十五年之限制。

陸委會主委陳明通在會中表示支持。他強調，國軍將領應終身對國家效忠，不能退伍後跑去效忠一個對我們有敵意的對象，這幾乎已等同於叛國罪，當然要嚴格懲罰，「這種行為連一天都不可以」！

這種叛國行為 陳明通：一天都不可以

至於違反此規定要如何處罰？按照政院版草案，原服務機關可視情節命其停領十％至一百％之月退給與五年，情節重大者更可直接剝奪月退給與。對於已支領者應予追回，未領取月退給與者則由原服務機關處五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，同時違法者的獎章、勳章、執照與證書等都將被追繳註銷。審查過程國民黨立委林為洲表達反對，各方討論後未能取得共識，保留送朝野黨團協商。

由於現行法規賦予行政首長自行刪減赴中管制年限的權力，包括前台中市長胡志強等人都曾自己批公文調整自己的管制年限，引發不少批評，因此本次政院版草案也將退離職公務員的赴中管制年限調整為「最短三年，僅得增加」，但此部分昨日也未能通過，一併保留送交協商。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法