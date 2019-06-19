民進黨拚臨會三讀／退將赴中政治活動 終身限制

2019-06-19

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院本週起召開臨時會，預計將完成一系列國安修法。在「兩岸人民關係條例」部分，行政院原提案前高官、退將赴中政治活動管制「十五年」，行政院長蘇貞昌曾表示應「終身限制」，民進黨立委李俊俋提案主張「終身限制」，並獲多位同黨立委支持，若取得黨內共識，可望在這次臨時會完成三讀。

此「忠誠條款」原由政院提案增訂，明定曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關政務副首長或情報機關首長或中將以上人員，不得赴中參與中共黨務、軍事、行政或具政治性機關團體舉辦的慶典或活動而有「妨害國家尊嚴」之行為，但退離職滿十五年者不在此限。

根據條文定義，所謂「妨害國家尊嚴之行為」是指「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為」。若違反規定，原服務機關將可視情節停止當事人領受十％到一百％月退俸五年；情節重大者更得直接剝奪月退俸，並追回已支領的部分；未領取月退俸者則由原服務機關處最高五百萬元以下罰鍰。

本案在立法院內政委員會初審時，李俊俋主張這種妨害國家尊嚴的行為，無論退離職多久都不應該發生，提出修正動議取消十五年管制年限，獲得陸委會主委陳明通當場表態支持，但當時因國民黨立委林為洲等人反對，保留送朝野協商。李俊俋昨受訪指出，這些行為對國家尊嚴有巨大傷害，「不管退休幾年都不該做」，因此才提出修正動議取消年限。

對於黨團將採哪一個版本，黨團總召柯建銘昨表示，要經黨團會議共識才能確定；立委吳思瑤、郭國文等民進黨立委昨受訪時則表態支持李俊俋版。

鑑於中國加大統戰力道，民進黨團近期推動多項國安相關修法，包括上會期通過提高兩岸政治協議門檻、共諜納入外患罪範圍及延長涉密人員出境管制期間等；今天預定完成國安法修法，加重為恐怖組織或外國發展組織及洩密的刑責。「兩岸條例」則預計在下月初臨時會結束前完成修法。

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