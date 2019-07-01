2019-07-01

〔記者謝君臨／台北報導〕國安修法最後一塊拼圖，有關「兩岸人民關係條例」退將、卸任政務官赴中管制的修法，行政院原提案，退將與卸任政務官赴中政治活動管制十五年，民進黨立委李俊俋認為，不當言行應「終身限制」，提案獲陸委會及多位同黨立委支持；立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，經黨團會議凝聚共識後，全案最快預計於七月三日表決三讀。

綠委促「終身限制」

柯建銘表示，針對臨時會第三次會，關於境外資金回台、平均地權條例、所得稅法、海關進口稅則等，相關修法方向、內容已於六月廿一日定調完畢，剩下兩岸條例修正草案及「政治檔案法草案」，仍須經黨團會議才能完成最終定調；有關「終身限制」部分，現階段就是年限的問題，這部分黨團會議將做出最後決定。

柯建銘指出，儘管大家對「兩岸條例」增訂第九條之三，採「終身限制」具有高度共識，但還是要照程序來，且需與行政院長蘇貞昌、陸委會做最後確認；目前最快將於明天協商「兩岸條例」，接著後天進行表決三讀。

有關管制年限，行政院原提案，曾任國防、外交、中國事務或與國安相關機關的政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在中國所舉辦，由中共領導人主持的慶典或活動，期間也不得有妨害國家尊嚴的行為。但退離職滿十五年者，不在此限。

依據政院版規定，未來退將及卸任的政務高官赴中管制十五年，違者最重可剝奪月退俸或處五百萬元罰鍰。此外，參與中國政治活動，也不能有向象徵中國政權的旗、徽、歌等行禮唱頌、妨害我國家尊嚴的行為；若違反規定且情節重大，得終身剝奪月退俸；無月退俸者，得處五十萬元以上五百萬元以下罰鍰。

對此，李俊俋認為，妨害國家尊嚴的行為，無論退離職多久都不應該發生，提出修正動議，取消十五年管制年限，並獲得陸委會主委陳明通表態支持，立委吳思瑤、郭國文等民進黨立委也都支持李俊俋版本。

有鑑於中國加大對台統戰力道，民進黨團近期推動多項國安相關修法，包括上會期三讀通過的「兩岸條例」，提高政治協議門檻；共諜納入刑法外患罪章；國家機密保護法洩密中國最重判十五年，並延長涉密人員出境管制期間；本次臨時會通過的國家安全法，共諜至少關七年，最重罰一億元；而今，最後一塊拼圖也將於本週補上，完備台灣民主防衛機制。

退將赴中管制 最快後天三讀。（資料照）

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