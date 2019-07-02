立委批林鄭態度粗暴 與馬英九、江宜樺如出一轍

2019-07-02 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕「反送中」抗爭者昨晚占領立法會，警方在今日凌晨以催淚瓦斯驅離群眾，香港特首林鄭月娥更於清晨4點召開記者會，強烈譴責示威民眾「目無法紀」，立法委員黃國昌為此在臉書發文痛批林鄭，稱「粗暴態度與發言水準」與前總統馬英九、前行政院長江宜樺如出一轍。

香港民眾不滿港府強推「送中條例」，近日持續抗爭，昨晚更一度占領立法會，並在場內噴漆「太陽花HK」等字樣，讓外界比做港版太陽花，不過今日凌晨示威者就立即遭警方以催淚瓦斯驅離，林鄭月娥更於清晨4點召開記者會，譴責示威民眾「目無法紀」，並表示政府對違法行為必定追究到底，同時她也表明不會下台。

針對林鄭的說法，黃國昌在臉書發文批「香港特首林鄭月娥的粗暴態度與發言水準，真的跟馬英九江宜樺如出一轍」。馬英九及江宜樺在太陽花學運時分別擔任總統及行政院長，當時抗議群眾佔領立法院，之後更企圖攻佔行政院，但時任行政院長江宜樺下令強勢驅離，爆發流血衝突，引起廣大爭議。

今上午黃國昌也在立院接受媒體訪問指出，林鄭月娥的發言，讓他想到太陽花學運時期，馬英九與江宜樺的蠻橫，完全沒有掌握到當時台灣人民心中在想什麼，對於自己的權力濫用也完全沒有羞愧的意思。黃國昌也指出，反送中的的畫面應該很難傳遞到中國內部，但他相信遲早有一天，爭取民主自由的浪潮會吹進中國內部，這也是中國政府最害怕擔心的事情。

有網友則在黃國昌的發文底下留言酸說「都是親中的啊」、「因為背後操控的系統是一樣的」、「都是中滯港滯台人啊」、「當共產黨的打手、開路雞的味道都一樣」，更有人指林鄭「就香港馬英九啊 」。

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