港警催淚彈強勢清場 林鄭清晨急開記者會拒下台

2019-07-02 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕不滿香港政府強推「送中條例」的抗爭者昨晚占領立法會，警方在今天凌晨以催淚瓦斯驅離群眾。香港特首林鄭月娥在今天清晨4點召開記者會，強烈譴責示威民眾「目無法紀」，指當局將追究到底，並表示不會有官員因此下台。

綜合媒體報導，林鄭月娥罕見在今天清晨4時於警察總部召開記者會，她表示，昨天見到兩個截然不同的畫面，一個是和平理性、能體現香港多元化及自由的示威，另一個是令人痛心震驚的違法暴力場面。她批評示威者攻擊警察，以極暴力的方式衝擊立法會。

被問到是否有官員要因此下台，林鄭月娥否認，她說，6月15日已經暫緩修訂「逃犯條例」草案，6月18日也已經向全港市民真誠致歉，保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊也為工作不足衷心致歉，未來會更用心聆聽吸納各界意見，特別是年輕人的心聲，盡力解決香港現有的問題，這是今日他們對於香港的承諾。

另外，有媒體多次追問林鄭近日多宗疑似抗爭示威者自殺案件，疑似有3名香港市民因為反送中的爭議而自殺，媒體問林鄭是會否擔心由天堂跌落地獄，是否對得起3名死者的家屬，林鄭全程避答此類問題。

保安局局長李家超指出，示威民眾衝擊立法會將會觸犯一系列的罪行，包含《公安條例》、《刑事罪行條例》，以及《立法會權力及特權法》，最嚴重可被判監2年。李家超還說，最近社會上出現一些具有「暴力傾向」的人，如果公眾活動滲入「暴力傾向」人士，將會製造很大的風險。

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