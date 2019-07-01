反送中》零粗口罵退港警 霸氣哥：照顧同路人，一個都不能少

2019-07-01 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前港人發動包圍香港警察總部行動當天，有名男子在行經軒尼斯道時，遭數名警察攔查搜身。由於該男子據理力爭，並以「零粗口」的言詞罵退員警，被香港網友稱作「霸氣哥」。今日「霸氣哥」也現身在遊行隊伍中，他表示，希望香港人能堅持下去，「要照顧同路人，因為一個都不能少」。

根據《立場新聞》27日的報導，「霸氣哥」在26日晚間遭4、5名員警攔查時，當面與員警理論。「霸氣哥」質問員警，「你在警校裡面有沒有宣誓過？有沒有宣誓過要服務以及保護香港市民？！To protect and to serve Hong Kong people？」，甚至直呼員警編號要求員警回答，「1338，你回答我」。「霸氣哥」批評，警察濫權與中國的城管、公安無異。

當員警悻悻然離開現場時，「霸氣哥」仍尾隨員警大喊，「穿著制服，你也是人！你憑什麼可以亂打人？對香港人開槍？」、「你不是工具！不是國家的殺人機器！」因其正氣凜然，並且在長達10分鐘的質問過程中都沒有一句「粗話」的表現，獲得香港網友的讚賞。

根據《立場新聞》報導，「霸氣哥」今日在銅鑼灣參與遊行活動時批評，特首林鄭月娥無視港人訴求。「霸氣哥」表示，無論路多艱苦，「要照顧同路人，因為一個都不能少」。「霸氣哥」希望，香港人能堅持下去。

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