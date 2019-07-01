反送中》稱林鄭月娥四面楚歌 港議員籲「學著退讓」

2019-07-01 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是香港特首林鄭月娥就任2週年，也是香港主權移交22年。然而林鄭月娥強推「逃犯條例」修訂案（「送中條例」），引發香港民情激憤。香港立法會議員田北辰接受《香港01》專訪時指出，林鄭應「學著退讓」、「戰勝心魔」，以解決當前的政治危機。

據《香港01》報導，田北辰表示，林鄭月娥是「很有能力的人」，當上特首後更將她推向政治巔峰，雖然在制定《國歌法》、深港高速鐵路「一地兩檢」等她所向披靡，然而這次送中條例重挫威望，接下來其施政和連任之路堪憂。

田北辰指出，林鄭月娥在處理理性、客觀的議題上能力佳，直到修例前，港民都覺得她很好，不過他認為，林鄭非政治家，在處理「行政、立法關係」和「社會撕裂」這方面表現得很糟糕，「原則太強，完全不肯妥協」，加上林鄭曾自稱從小到大都考第1名，卻因為虛榮心放棄原本中意的英國文學和歷史，會考時改選理科，最後成績只得D，大哭一場。田北辰認為，林鄭是完美主義者，因此完全不懂得放低身段，當每件事「一定要」達到100分不可，林鄭的強硬可能會因此獲得支持者，但同時也在撕裂社會。

田北辰認為林鄭想走出這次困境，首先要戰勝心魔，承認自己這次的挫敗。而她唯一能贖罪的方法，就是在接下來的任期遊說中共2020年前重啟政改，讓港人決定普選特首的方式。至於林鄭未來與民主派、建制派和北京間的關係，他認為雖不至於到眾叛親離，但也是四面楚歌、處處受阻。中共會不會撤換掉林鄭還很難說，但北京的立場始終是：在一國兩制下，香港最好不要把北京拖下水。

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