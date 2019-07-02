中正紀念堂蔣介石銅像怎處置？受難家屬：搬景美看守所「住住看」

2019-07-02 09:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕威權統治者蔣介石最大尊銅像，至今坐鎮中正紀念堂供人崇拜，針對中正紀念堂內威權象徵該如何處置？政治受難者家屬葉小燕受訪建議，應將蔣介石銅像移至景美看守所「讓它去住住看」，然後將人權文化園區改至中正紀念堂。

據了解，葉小燕的父親葉雪淳是白色恐怖受難者，1950年21歲就讀台大地質系二年級期間，於課堂進行「地史學」期末考試時，因牽涉台灣省工委學生工作委員會李水井案件，遭台灣省保安司令部直接在校園帶走，最後軍審判刑15年入獄。

葉小燕表示，她後來有去檔案局調閱父親當年的審判筆錄，得知父親曾參加愛國青年會，該組織被當時政府認為是共黨組織，法官那時有問父親參加愛國青年會原因？父親回答說，「受同學所邀才去」。

葉小燕指出，因為父親研究古生物學，剛好正在看美國學者寫的生物論，聽到同學講說參加聚會可了解生物論和唯物辯證關係，還能免費拿到一些書籍，父親便以研究學問為出發點參加，因此入獄15年。

她提及，以前審判非常離譜，與她父親同案的政治受難者葉盛吉醫師，原本是判無期徒刑，後來莫名被改判死刑。

還有一件判決案件，明明當事人名字叫王超倫，簽名畫押也寫王超倫，在筆錄上卻一直寫成「王冠倫」，這種完全不嚴謹的偵訊及審判，想怎麼判就怎麼判，隨便決定一個人生死，最後王超倫也槍決受難。

葉小燕表示，她從年輕開始就認為要崇拜蔣介石是你家的事，要她崇拜蔣介石「那是絕對不可能」，當初聽到國家人權博物館要設在景美看守所便覺得非常可惜，這麼重要機關應設在市中心的中正紀念堂才對。

葉小燕指出，國家人權博物館設在中正紀念堂才能吸引更多人參觀，可讓外國觀光客了解台灣曾走過威權及歷史，景美看守所交通很不方便又太偏僻。

她強調，中正紀念堂的蔣公銅像則可搬至景美人權園區所在地「讓它去住住看」，雖然蔣介石對那些逃亡到台灣的人而言，真的是大恩人沒有錯，的確很多人靠蔣家飛黃騰達。

不過，如果要神格化崇拜蔣公銅像，應該要像拜關公一樣，請回家中自己供奉就好，每天三柱清香都可以，不需要讓全台灣人都來崇拜它，佔用台北市這麼大一塊地，畢竟你我對蔣介石交情是不一樣的。

葉小燕認為，威權是一個很荒謬東西，在民主社會人民就是政府的主人，建構一定要崇拜誰，這種思想箝制是很恐怖的，這種抽象的可怕比拿槍抵著你更恐怖，威權象徵是政府須盡快處理的。

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